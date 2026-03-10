ETV Bharat / lifestyle

ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಾರಿನ ಅಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು: ಫೈಬರ್ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತೇ?

ನೀವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಿರಾ? ಫೈಬರ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

FIBER RICH FOODS FIBER IN YOUR DIET GUT HEALTH AND DIET FIBRE AND GUT HEALTH
ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : March 10, 2026 at 7:53 PM IST

3 Min Read
ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು, ನೀವು ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈಬರ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು: ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 'ನಿರೋಧಕ ಪಿಷ್ಟ' ಎಂಬ ನಾರಿನ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಿಬಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು: ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಅವು ಕರಗುವ ನಾರಿನಂಶದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಜೆಲ್ ತರಹದ ವಸ್ತುವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ಮೂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ದಕ್ಷತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು: ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕರಗುವ, ಕರಗದ ನಾರಿನಂಶವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅತಿಸಾರ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಅದು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಯಿಸಿದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್‌ಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನಾರು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಲಿಮಾ ಬೀನ್ಸ್, ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ, ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್ ಫೈಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಸ್ಪ್ಬೆರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಫೈಬರ್, ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್‌ಗಳು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಧ ಕಪ್‌ನಿಂದ ಒಂದು ಕಪ್ ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು.

ನಟ್ಸ್: ವಾಲ್ನಟ್ಸ್, ಪಿಸ್ತಾ, ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮಿಗಳಲ್ಲಿನ ನಾರಿನ ಅಂಶವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಚಯಾಪಚಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಲು ಕಪ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದು, ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಪಿಸ್ತಾ, ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮಿ... ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು betterhealth.vic.gov.au ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಫೈಬರ್ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?: ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅತಿಸಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಹೃದ್ರೋಗ, ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್‌ನ ಅಧ್ಯಯನವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಫೈಬರ್ ಕರುಳಿನ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಟಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

FIBER RICH FOODS
FIBER IN YOUR DIET
GUT HEALTH AND DIET
FIBRE AND GUT HEALTH
FOODS HIGH IN FIBER

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

