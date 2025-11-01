ಕಠಿಣ ಕಲೆಗಳಿರುವ ಸೋಫಾ ಕವರ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಈ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಮನಬಂದಂತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ, ಕಠಿಣವಾದ ಕಲೆಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆ, ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಫಾಗಳನ್ನು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಧೂಳು, ಕೂದಲು ಹಾಗೂ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸೋಫಾ ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಕಲೆಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಸೋಫಾ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಟ್ಟೆಯಂತೆ ತೊಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಈ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ ತೊಳೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ನಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ವ್ಯರ್ಥ. ಏಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳು ಧೂಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ, ಗ್ರೀಸ್ ಕಲೆಗಳನ್ನಲ್ಲ. ಸೋಫಾ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕಲೆ ತೆಗೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಸೋಫಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆರೈಕೆಯ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇತರವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಸೋಫಾ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಕಲೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಬೇಡಿ: ಕಲೆ ಕಂಡುಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಒಣ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಟವಲ್ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಒರೆಸಿ. ಉಜ್ಜುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಹರಡಬಹುದು.
ಕ್ಲೀನರ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ: ಯಾವುದೇ ಸೋಫಾ ಕಲೆ ತೆಗೆಯುವ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು, ಸೋಫಾದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದು ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮನೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?:
ನೀರು ಆಧಾರಿತ ಕಲೆಗಳು (ಕಾಫಿ,ಚಹಾ): ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಡಿಶ್ ಸೋಪ್ ಅನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅದ್ದಿ, ಅದನ್ನು ಹಿಸುಕಿ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒರೆಸಿದರೆ ಕಲೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಕಲೆಗಳು: ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೊದಲು ಕಲೆಗೆ ಕಾರ್ನ್ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಅದು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಸಾಕು. ಪುಡಿ ಕನಿಷ್ಠ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ.
ನಂತರ ಮೃದುವಾದ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಗ್ರೀಸ್ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹಾಕಿ. ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಗ್ರೀಸ್ ಸ್ಟೇನ್ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕಲೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದಿಂದ ಆಹಾರದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ: ಸೋಫಾ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಠಿಣವಾದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ಸೋಫಾ ಕವರ್ನ ಕಲೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಆದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಮೃದುವಾದ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸೋಡಾವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕಲೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಲೆಗಳು: ಕಿಣ್ವ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಕಲೆಗಳು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಸೋಫಾ ಕವರ್ನಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ವಾಸನೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಎಣ್ಣೆಯ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೋಫಾ ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಸೋಫಾ ಕವರ್ ತಾಜಾ ವಾಸನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೋಫಾ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಮೃದುವಾದ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಕಲೆ ತೆಗೆದ ಬಳಿಕ: ಕಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಶೇಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒರೆಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಒಣ ಟವೆಲ್ನಿಂದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒರೆಸಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಚ್ಚಿ ಬಳಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗೆರೆಗಳು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಪ್ರದೇಶ ಒಣಗಿದ ಬಳಿಕ ಬಟ್ಟೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ನೋಟವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮೃದುವಾದ ಬಿರುಗೂದಲುಗಳ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
