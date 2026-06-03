ನೀವು 5 ನಿಮಿಷ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಫಿಟ್ & ಫೈನ್: ಆ ವರ್ಕೌಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?
ಐದು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಯಾಮ ದಿನಚರಿಯು ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೋಡಿ.
Published : June 3, 2026 at 6:21 PM IST
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಫಿಟ್ ಹಾಗೂ ತೊಂದರೆಮುಕ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಬಯಕೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ತೀವ್ರವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಮಯದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ ನೀವು ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳು:
ಅನೇಕ ಜನರು ಕಠಿಣ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಅಥವಾ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬೆವರು ಸುರಿಸುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಔಪಚಾರಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ದಿನಚರಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಹೈಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ (HIIT) ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಫಿಟ್ ಹಾಗೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ 45 ಸೆಕೆಂಡು ಮೀಸಲಿಡಿ, ನಂತರ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ:
ಜಂಪಿಂಗ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್: ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಲು 45 ಸೆಕೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ಜಂಪಿಂಗ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಜಂಪಿಂಗ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ದೇಹದ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಪ್ಲೈಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜಂಪ್ ತರಬೇತಿಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೈಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏರೋಬಿಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧ ತರಬೇತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಹೃದಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಸ್: ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಗಳು ಕೆಳದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆಗಳು, ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಗ್ಲುಟ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ. ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ 45 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕೆಳ ಬೆನ್ನಿನ ಕೋರ್ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಸ್ ದೇಹದ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- ನಮ್ಯತೆ
- ಸಮತೋಲನ
- ಸಹಿಷ್ಣುತೆ
ಪುಷ್-ಅಪ್ಸ್: ಪುಷ್-ಅಪ್ಸ್ ಪ್ರತಿದಿನ 45 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಷ್-ಅಪ್ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಟೆನಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎದೆ, ಭುಜಗಳು, ಟ್ರೈಸ್ಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ (NASM) ಪ್ರಕಾರ, ಪುಷ್-ಅಪ್ಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೂರ್ಣ-ದೇಹದ ಒತ್ತಡದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
ಮೌಂಟೇನರ್ಸ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ : ಪೂರ್ಣ-ದೇಹದ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 45 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮೌಂಟೇನರ್ಸ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ದೇಹದ ತೂಕದ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಮೌಂಟೇನರ್ಸ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೋರ್ ಸ್ಥಿರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ರನ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಕ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ದೇಹವನ್ನು ಐಸೊಮೆಟ್ರಿಕ್-ಅಲಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗಿನ ದೇಹವು ಸಕ್ರಿಯ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್: ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಬಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು 45 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಐಸೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋರ್ ಬಲಪಡಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪುಷ್-ಅಪ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಂತೆಯೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು, ಕೆಳ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಭುಜಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ, ಪ್ರಮುಖ ಸ್ನಾಯು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ದೈನಂದಿನ ದೈಹಿಕ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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