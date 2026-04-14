ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ & ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಯಾವ ಕಡೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ?
ಚೀನಾದ ವಾಸ್ತು ಕಲೆ ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಪ್ರಕಾರ, ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ & ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಕೆಲವು ಜನರು ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ತಜ್ಞರು ಟಿಪ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 14, 2026 at 10:04 PM IST
ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ, ಬಿದಿರಿನ ಸಸಿ ಹಾಗೂ ಆಮೆಯಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಪ್ರಕಾರ ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮಾಲೀಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆಯೇ, ಜೊತೆಗೆ ಚೀನಿ ಕಲೆ 'ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ' ವಾಸ್ತು ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಿ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಗಣೇಶ, ಆನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕುದುರೆಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಚೀನಿ ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ದೇಶಿಯ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಜನರು ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವು ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ, ಆಮೆ, ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಕಪ್ಪೆ, ಬಿದಿರು, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಗಳ ಜೋಡಿ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾದ ನಾಣ್ಯಗಳು. ಈ ವಾಸ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ: ನಗುವ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನೇಕ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜನರು ಈ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಂಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಮೆಗಳವರೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬುದ್ಧನ ನಗುತ್ತಿರುವ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಕಪ್ಪೆ: ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಚಿತ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು, ಅದು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕು.
ಬಿದಿರಿನ ಸಸಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬಿದಿರು ಸಸಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಸಿವನ್ನು ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ದೃಷ್ಟಿ ರೇಖೆಯೊಳಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸಿ ಸುತ್ತಲೂ ಸಣ್ಣ ಬೆಣಚುಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಸಿಯನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಜೋಡಿ: ಚೀನಿ ಪುರಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಈ ಜೀವಿಗಳು ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ದೃಢವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಮಾಲೀಕರ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಚೀನೀ ನಾಣ್ಯಗಳು: ಹಳೆಯ ಚೀನಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು ದಾರ ಅಥವಾ ರಿಬ್ಬನ್ನಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ, ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಒಳಗಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೇತು ಹಾಕಬೇಕು. ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಡಬೇಕು, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇತರ ಕೋಣೆಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಮೆ: ಆಮೆಯ ಜೀವಿತಾವಧಿ 300 ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಮೆ, ಮಾನವರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಹದ ಆಮೆಯನ್ನು ನೀರು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಗಾಜಿನ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು (ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು) ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತತ್ವಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: 'ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ' ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕುರಿತು ನೀಡಲಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಓದುಗರು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಂಬಲು ಅಥವಾ ಅನುಸರಿಸಲು ಒಬ್ಬರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವೇಚನೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
