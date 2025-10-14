ದಟ್ಟವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
ಕೂದಲು ಉದ್ದ ಹಾಗೂ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : October 14, 2025 at 9:23 PM IST
ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಗಡಸು ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಕೂದಲು ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು: ಅನೇಕರು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರೋಟೀನ್: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿನ್ನುವ ಉಪಹಾರವು ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೂದಲು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮೊಸರು, ನಟ್ಸ್, ಶೇಂಗಾ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತವಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಒತ್ತಡವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೂದಲು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಹೆಣೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಬಾದಾಮಿ ಅಥವಾ ಜೊಜೊಬಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು: ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಎಳೆದು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೂದಲಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಸಡಿಲವಾಗಿ ಧರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹೆಣೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಬಿಗಿಯಾದ ಪೋನಿಟೇಲ್ಗಳು, ಕಾರ್ನ್ರೋಗಳು, ಬನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೂದಲು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ಅಲೋಪೆಸಿಯಾಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ: ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚಲು ದಪ್ಪ ಬಾಚಣಿಗೆ ಬದಲು ಮರದ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮುಕ್ತ ಶಾಂಪೂಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕೂದಲನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಬ್ಲೋ ಡ್ರೈಯರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರು, ಕೂದಲನ್ನು ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ನೇರವಾಗಿಡಲು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರು ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಹೇರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಥವಾ ಸೀರಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು: ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇಡೀ ದಿನವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ.
ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ: ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಚರ್ಮವು ಸುಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಾವು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೋಷನ್ ಹಚ್ಚುವಂತೆಯೇ, ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ನಾವು ಕೂದಲಿನ ಸೀರಮ್ ಬಳಸಬೇಕು, ಟೋಪಿ ಧರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲು ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇವುಗಳು ನಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
