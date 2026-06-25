ನಿಮಗೆ ವಿಪರೀತ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ವಿಟಮಿನ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು!
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಕೊರತೆ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಉದುರುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
Published : June 25, 2026 at 9:15 AM IST
ಅತಿಯಾದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಹಾಗೂ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಲವು ವಿಟಮಿನ್ಗಳ ಕೊರತೆಯು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಲವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಕೊರತೆಯು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಉದುರುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ: ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಇದರಿಂದ ತಜ್ಞರು ಇವುಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯದ ಕುರಿತು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಕೂದಲಿನ ದಪ್ಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಜೀವಸತ್ವಗಳ ಕೊರತೆಯು ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ಖನಿಜಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಜೊತೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ, ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ಸತುವುಗಳನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಈ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಕೊರತೆ: ಕೆಲವು ವಿಟಮಿನ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆಗಳು ಇತರರಿಗಿಂತ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಜೀವಸತ್ವಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಹಾಗೂ ಬಯೋಟಿನ್ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಹೊಸ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳ ರಚನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ: ಹೊಸ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ತೆಳುವಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನೇಕ ಜನರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆ: ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯು ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಉದುರುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಯೋಟಿನ್ ಕೊರತೆ: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲಿನ ರಚನೆಗೆ ಕೆರಾಟಿನ್ ಎಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕೆರಾಟಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಯೋಟಿನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆಯು ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಉಗುರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಒಣ, ದುರ್ಬಲ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೂದಲಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬಯೋಟಿನ್ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಅಗತ್ಯ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕೊರತೆಯು ನೆತ್ತಿಯ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅವಶ್ಯ: ಪ್ರಮುಖ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೊರತೆಯು ಅತಿಯಾದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಇದು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆ: ಅನೇಕ ಜನರು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗಲು, ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
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