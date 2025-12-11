ETV Bharat / lifestyle

ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ: ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

Banana ripening chemical Naturally ripe banana effect of banana ripening chemicals ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 11, 2025 at 7:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸಹ ಹಣ್ಣಾಗಿಸಲು ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕದಿಂದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾಗಿಸಿರುವುದನ್ನು ಹೀಗೆ ಗುರುತಿಸಿ: ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು, ರೋಗಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಿವಿಧ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕಲಬೆರಕೆಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ನಂಬುವುದು ತುಂಬಾ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

Banana ripening chemical Naturally ripe banana effect of banana ripening chemicals ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಣ್ಣಾಗಿಸಲು ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕದಿಂದ ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬಹುದು.

ಬಣ್ಣದಿಂದ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ರಾಸಾಯನಿಕದಿಂದ ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಅದರ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನಯವಾದ ಮತ್ತು ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಹಸಿರು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಇವು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಆಗಿರಬಹುದು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕಡು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಇವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಆಗಿರಬಹುದು.

Banana ripening chemical Naturally ripe banana effect of banana ripening chemicals ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳ ನಡುವೆ ಅವುಗಳ ವಾಸನೆಯಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಹಿ, ತಾಜಾ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸಿದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕದಂತಹ ವಾಸನೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಣ್ಣಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಕಾರಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೊಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನೀರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಬಕೆಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಳುಗಿದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಂದರ್ಥ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮುಳುಗದಿದ್ದರೆ ಅದು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಆಗಿರಬಹುದು.

Banana ripening chemical Naturally ripe banana effect of banana ripening chemicals ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಈ ರೀತಿಯೂ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು: ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಗಿದ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾಗದಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರುವುದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕದಿಂದ ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ:

  • ರಾಸಾಯನಿಕದಿಂದ ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ತಲೆನೋವು, ಅತಿಸಾರ, ಗಂಟಲು ಉರಿ ಮತ್ತು ನೋವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೂಡಾ ಆಗುತ್ತವೆ. ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ.
  • ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ರಾಸಾಯನಿಕವು ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

TAGGED:

BANANA RIPENING CHEMICAL
NATURALLY RIPE BANANA
EFFECT OF BANANA RIPENING CHEMICALS
ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
BANANAS RIPENED WITH CHEMICALS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.