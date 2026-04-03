ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರೋದು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಫೆಕ್ಟ್: ಅಧ್ಯಯನ
ರಾತ್ರಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಠಾತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
Published : April 3, 2026 at 6:05 PM IST
ಅನೇಕರಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಕಾಫಿ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ದೂರವಿಡುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 'ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಲು' ನಾವು ಈ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿದ್ರಿಸದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಐಸೈನ್ಸ್ (iScience) ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಠಾತ್ ವರ್ತನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಸಂಭವಿಸದ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಯು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುವುದೇನು?: ಡ್ರೊಸೊಫಿಲಾ ಮೆಲನೊಗ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು. ಮಾನವ ಮೆದುಳಿನ ಅನೇಕ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಕೀಟಗಳ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ನೊಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೊಣಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಫೀನ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಅಪಾಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಾಗ, ಈ ನೊಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಮೆಯಂತೆ ಚಲನರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ನೀಡಲಾದ ನೊಣಗಳು ಅಪಾಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದರೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಅವು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಅವು ತಮ್ಮ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಆತುರದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದವು.
ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಶವಲ್ಲ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೊಣಗಳಿಗೆ ಕಾಫಿ ನೀಡದೇ ಕೃತಕವಾಗಿ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ವಂಚಿತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅವು ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನೊಣಗಳು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇವುಗಳ ನಡಿಗೆಯ ವೇಗ ಬದಲಾಗದೇ ಉಳಿಯಿತು. ಇದು ಸೂಚಿಸುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ನಿದ್ರೆಯ ಅಭಾವ ಮಾತ್ರ ಈ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕೆಫೀನ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಮಯವು ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ: ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಫೀನ್ ನೀಡಿದಾಗ ನೊಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಂತರಿಕ ದೇಹದ ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೈವಿಕ ಲಯವು ಮೆದುಳು ಕೆಫೀನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿನೊಳಗಿನ 'ಡೋಪಮೈನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ, ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಅದು ಈ ಡೋಪಮೈನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಹಠಾತ್ ವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಯೇ?: ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ನೊಣಗಳು ಈ ಕೆಫೀನ್ ಪ್ರೇರಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಗಂಡು ನೊಣಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮಾದರಿಯು ಮಾನವರಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನೊಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಫೀನ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಮೋಟಾರ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ನಿಖರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸುವಾಗ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದರೆ, ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಆ ಒಂದೇ ಕಪ್ ಕಾಫಿ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತುರದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
