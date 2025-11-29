ETV Bharat / lifestyle

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಪಾಯ ತಗ್ಗುತ್ತೆ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಲಿವರ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

FATTY LIVER DISEASE HOW TO PREVENT FATTY LIVER DISEASE BLACK COFFEE ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 29, 2025 at 7:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಿಪಿ ಹಾಗೂ ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಬ್ಬು ಯಕೃತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ತೂಕದ ಹತ್ತು ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್​ನಿಂದ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ತಪ್ಪಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನ, ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಯು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್​ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಹಾಗೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸಂಭವಿಸುವ ನಾನ್-ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನ್-ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

FATTY LIVER DISEASE HOW TO PREVENT FATTY LIVER DISEASE BLACK COFFEE ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 'ದಿ ಲಿವರ್ ಡಾಕ್' ಎಂದು ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಪಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ಸಿರಿಯಾಕ್ ಅಬ್ಬಿ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅವರು ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಚಿಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

FATTY LIVER DISEASE HOW TO PREVENT FATTY LIVER DISEASE BLACK COFFEE ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ (Getty Images)

ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ತಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ: ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದರ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶೇಕಡಾ 5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಇದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು, ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

FATTY LIVER DISEASE HOW TO PREVENT FATTY LIVER DISEASE BLACK COFFEE ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ: ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹಾಗೂ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾನ್-ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

FATTY LIVER DISEASE HOW TO PREVENT FATTY LIVER DISEASE BLACK COFFEE ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಭಾರತೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಡಾ. ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

FATTY LIVER DISEASE HOW TO PREVENT FATTY LIVER DISEASE BLACK COFFEE ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ
ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯ (Getty Images)

ಮದ್ಯಪಾನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಲಹೆ: ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ. ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣ ಮದ್ಯಪಾನವು ಸಹ ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

FATTY LIVER DISEASE HOW TO PREVENT FATTY LIVER DISEASE BLACK COFFEE ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ (Getty Images)

ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಫಿ ಉತ್ತಮವೇ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಕಾಫಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಲಿವರ್​ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಯಾಪಚಯ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಕಪ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

FATTY LIVER DISEASE
HOW TO PREVENT FATTY LIVER DISEASE
BLACK COFFEE
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ
REMEDY FOR FATTY LIVER DISEASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.