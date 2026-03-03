ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ 'ಡಬಲ್ ಕಾ ಮೀಠಾ': ರುಚಿಯು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ
ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತಹ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಡಬಲ್ ಕಾ ಮೀಠಾ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಊಟದ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕಾ ಮೀಠಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜನರು ಈ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಪ್ ಬದಲಿಗೆ ಎರಡು ಕಪ್ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೋಟಲ್ ಶೈಲಿಯ ಡಬಲ್ ಕಾ ಮೀಠಾ ರೆಸಿಪಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಬ್ರೆಡ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಸ್ವೀಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಸಮಯವೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದಾಗ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ, ಡಬಲ್ ಕಾ ಮೀಠಾ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಾಜಾವಾಗಿ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಡಬಲ್ ಕಾ ಮೀಠಾವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದು ಸಖತ್ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ತಾಜಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾದ ಡಬಲ್ ಕಾ ಮೀಠಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ.
ಡಬಲ್ ಕಾ ಮೀಠಾ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಬ್ರೆಡ್ ಫಿಸ್ಗಳು - 6
- ಎಣ್ಣೆ - ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
- ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ ಹಿಟ್ಟು - ಕಾಲು ಕಪ್
- ನೀರು - ಕಾಲು ಕಪ್
- ಫುಡ್ ಕಲರ್ - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಹಾಲು - ಕಾಲು ಲೀಟರ್
- ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಾಲು - ಕಾಲು ಕಪ್
- ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲವೇ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ - ಕಾಲು ಕಪ್
- ತುಪ್ಪ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಬಾದಾಮಿ - 6
- ದ್ರಾಕ್ಷಿ - 10
- ಗೋಡಂಬಿ - 8
- ದಾಳಿಂಬೆ ಬೀಜಗಳು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಡಬಲ್ ಕಾ ಮೀಠಾ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ 'ಡಬಲ್ ಕಾ ಮೀಠಾ' ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಐದು ಇಲ್ಲವೇ ಆರು ಬ್ರೆಡ್ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಅದರ ಬಳಿಕ, ಬ್ರೆಡ್ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಣಗಿಸಿ.
- ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಹುರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಬ್ರೆಡ್ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇವು ಚಿನ್ನದ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿದುಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇರಿಸಿ ಕಾಲು ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲು ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕರಗಿಸಿ. ಸಿರಪ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಗುಟಾದ ತನಕ ಕುದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ, ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಹಾಗೂ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಕಾಲು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಯುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹಾಲು ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಂಡೆನಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಕಾವಾ ಅಥವಾ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಉಂಡೆಗಳಾಗದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ ನೀವು ಹುರಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಿರಪ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ತುಂಡುಗಳು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ, ಹುರಿದ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇದೀಗ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಡಬಲ್ ಕಾ ಮೀಠಾ ಸವಿಯಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ.
