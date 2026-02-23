ETV Bharat / lifestyle

ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಹಳದಿ ಭಾಗ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ?

ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ 'ಕೋಲೀನ್' ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಹಳದಿ ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

CAN HEART PATIENTS EAT EGG YOLK IS EATING EGG YOLK HEALTHY NUTRIENTS IN EGG YOLK EGG YOLK AND HEART HEALTH
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 23, 2026 at 5:51 PM IST

3 Min Read
ಅನೇಕರು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹಳದಿ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕೇ? ಮಾಡಬಾರದು? ಎಂದು ನಾವು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಹಳದಿ ಭಾಗವನ್ನು ಎಸೆದು ಬಿಳಿ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಈ ಹಿಂಜರಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಬಯಸಿದ್ದರೂ, ನಾವು ಏನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೇ? ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ರಕ್ತದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ. ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ 'ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್' (LDL) ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗಿಂತ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಫಾಸ್ಟ್​ ಫುಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಇವೆ. ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೇವನೆಯು ಹೃದಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ 'ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್' (HDL) ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ? ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಿದ್ದರೂ, ದೇಹದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆನುವಂಶಿಕ ರಕ್ತದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಇಲ್ಲವೇ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಮಧುಮೇಹ ಇಲ್ಲವೇ ಈಗಾಗಲೇ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ? ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಕೊಬ್ಬು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಡಿ, ಇ ಮತ್ತು ಬಿ 12 ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣ, ಕೋಲೀನ್ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಲ್ಯೂಟೀನ್, ಜಿಯಾಕ್ಸಾಂಥಿನ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು. ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ 'ಕೋಲೀನ್' ಪೋಷಕಾಂಶವು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು? ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಸೇವನೆ ಪ್ರಮಾಣವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

  1. ಆರೋಗ್ಯವಂತರು: ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ರಿಂದ 2 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೆ 7 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು.
  2. ವೃದ್ಧರು (65 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು): ಸ್ನಾಯುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ 1ರಿಂದ 2 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
  3. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು: ವಾರಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
  4. ಹೃದ್ರೋಗಿಗಳು: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ವಾರಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
  5. ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು: ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ 1 ರಿಂದ 2 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ? ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯವು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ಅದೇ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಬೆಣ್ಣೆ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ (ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆ) ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

