ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡದಿರಿ
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವಾಗ ಅನೇಕರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಜಕ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ.
Published : November 14, 2025 at 7:15 AM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲು ಬಹುತೇಕರು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಬಳಕೆಯೂ ಸುಲಭ. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರದೊಳಗೆ ಹಾಕಿ, ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟರಾಯಿತು. ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸ್ವಚ್ಛ.
ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಹಾಗೂ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಹೈಟೆಕ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಬಳಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಹಾಗೂ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದೂ ಸಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಅನೇಕರು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾದರಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರವೇ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಇದರಿಂದ ವಾಶಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹಾಗೂ ತೊಳೆಯುವ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬಳಸುವುದೆಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಮಾರ್ಜಕವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು, ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡುವುದು ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕೆಲವು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ತೊಳೆದರೂ ಅವು ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕೊಳಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಲರ್ಗಳ ಕೊಳೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಕಠಿಣ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಟಿಪ್ಸ್: ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲರ್ಗಳಿಂದ ಕೊಳಕು ಹಾಗೂ ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮೊದಲು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಗೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಾಗೂ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
2ರಿಂದ 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಇದು ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತ. ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಟೇನ್ ರಿಮೂವರ್ ಅನ್ನೂ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಸ್ಟೇನ್ ರಿಮೂವರ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಬಳಸಬಹುದು.
ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್: ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಯಂತ್ರದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಈ ತಾಪಮಾನವು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಕೊಳಕು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿಂತಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ತೊಳೆಯುವಿಕೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಿಸಿನೀರು ಅಗತ್ಯ.
ತುಂಬಾ ಕೊಳಕು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಸಿ ಅಥವಾ ಶೀತದ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚು ಮಣ್ಣಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಬಿಳಿ ಹತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ, ಆದರೆ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಟ್ಟೆಯ ಲೇಬಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಕಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ: ಅನೇಕ ಜನರು ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಬಳಸುವ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ದುಬಾರಿ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಲ್ಲದೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲೆ ತೆಗೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳು ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳೂ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕೊಳೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದಾದರೂ, ಉತ್ತಮ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಲೆಗಳು ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.