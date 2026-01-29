ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೇ?; ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಐದು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್
ಬರೀ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಬರ್ಪಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಗಂಟೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಭಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಐದು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : January 29, 2026 at 9:05 PM IST
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿಟ್ ಆಗುವ ಯೋಚನೆ ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಇದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು 10 ಸಾವಿರ ಸ್ಟಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕಚೇರಿಗೆ ಓಡುವ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ದಣಿದು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾಳೆಯವರೆಗೆ ಕಾಯೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮುಂದೂಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ವಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗಿದೆ. ನೀವು 10,000 ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆಯಲು ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವಂತಹ ಕೇವಲ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಬರ್ಪಿ ವ್ಯಾಯಾಮವು ನಡಿಗೆಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೈ-ಕಾಲುಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಹಗ್ಗ ಮಾತ್ರ. ನೀವು ಮೊದಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ನಂತರ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ.
ಬರ್ಪೀಸ್ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಬರ್ಪೀಸ್ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯುವುದು, ಪುಷ್ - ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳು, ಎದೆ, ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಎಬಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಬರ್ಪೀಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತ್ವರಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೆಟಲ್ಬೆಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್: ಕೆಟಲ್ಬೆಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಡಿಯೋಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳ ನಡುವೆ ತೂಕವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೂಗಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡಿರಜ್ಜುಗಳು, ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತು ಕಳೆಯುವವರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘ ದೂರ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಗುರವಾದ ತೂಕದಿಂದ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಎಚ್ಐಐಟಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವ್ಯಾಯಾಮ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ HIIT (ಹೈ-ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್) ವಿಧಾನವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ನಡುವೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿ ನಂತರ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರವೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ (ಆಫ್ಟರ್ಬರ್ನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್). ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜಂಪಿಂಗ್ ಜ್ಯಾಕ್ಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಓಟದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ: ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಗಳು ಸರಳವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಗಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೇಗ ಮತ್ತು ಚುರುಕುತನವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೇ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
