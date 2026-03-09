ETV Bharat / lifestyle

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೂಲ್​ ಕೂಲ್​ ಆಗಿರಬೇಕೇ?; ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್

ಬೇಸಿಗೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಲು ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಝಳದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.

HOUSE COOLING TIPS IN SUMMER HOME TIPS IN SUMMER SUMMER COOL TIPS 2026 TEMPERATURES IN INDIA 2026
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡುವುದು ಹೇಗೆ? (Getty Images)
Published : March 9, 2026 at 7:33 PM IST

ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವು ತನ್ನ ಪ್ರತಾಪವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸೂರ್ಯನ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮುನ್ನೋಟ ವರದಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನೀವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸಿ ಹಾಗೂ ಕೂಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ಈ ಸಲಹೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ಈ ಸಲಹೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಶಾಖ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಂಬರೇನ್ ಕವರ್ ಅಥವಾ ಕೂಲ್ ಪೇಂಟ್ ಅಥವಾ ಕೂಲ್ ರೂಫ್ ಟೈಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಂಪಾದ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ, ಶಾಖವು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಾಪಮಾನವು ಐದರಿಂದ ಆರು ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಪಾದ ಛಾವಣಿಯ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಇವು ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಛಾವಣಿಯ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ಆರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಬೇಸಿಗೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಪಾದ ಬಣ್ಣ (ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ) ಒಮ್ಮೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಅದು 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ 2026: ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು (ಹಸಿರು ಛಾವಣಿ) ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಶಾಖ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಸಸ್ಯಗಳ ಬದಲಿಗೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದು ಶಾಖದಿಂದ ಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಛಾವಣಿಯೊಳಗೆ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ಮಣ್ಣಿನ ತಳಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಶಾಖವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಪರದೆಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಲೈಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಹ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯ ಶಾಖ ಒಳಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚುವುದು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಗ್ಲೇಜ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಗಾಜಿನಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಪದರಗಳ ನಡುವೆ ಅನಿಲ ಪದರ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಿಟಕಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಅಂತರಗಳಿದ್ದರೆ, ಸೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್‌ನ ಮುಂದೆ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದರೆ, ಗಾಳಿಯು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗೆ ತಗುಲಿ ನಿಮಗೆ ತಂಪಾದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಶಾಖವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್ ದೀಪಗಳು, ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ದೀಪಗಳು ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟು ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ LED ಬಲ್ಬ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓವನ್‌ಗಳಂತಹ ಶಾಖ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಡ್ರೈಯರ್ ಬಳಸುವ ಬದಲು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

