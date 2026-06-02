ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮೌತ್ವಾಶ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬಿಪಿ ಏರಿಕೆಯಗುತ್ತದೆಯೇ? ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮುಕ್ತ ಮೌತ್ವಾಶ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
Published : June 2, 2026 at 9:00 AM IST
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅದರಂತೆ ಮೌತ್ವಾಶ್ ಬಳಸುವುದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸದ ದಿನಚರಿಯಾಗಿದೆ. ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಾವು ಬಳಸುವ ಈ ದ್ರವಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಇತರೆ ಅಂಗಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, "ಮೌತ್ವಾಶ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ವರದಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಷಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಘಾತ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯದ ನಡುವೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೌತ್ವಾಶ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು? ಶತಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು 'ನೈಟ್ರೈಟ್'ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಲಾಲಾರಸವನ್ನು ನುಂಗಿದಾಗ ಈ ನೈಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ 'ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್' ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಈ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬಳಸುವ ಪ್ರಬಲವಾದ ಮೌತ್ವಾಶ್ಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಈ ಅಡ್ಡಿಯು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೌತ್ವಾಶ್ನಿಂದ ಬಿಪಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಡೆಸಿದ ವಿವಿಧ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, 'ಕ್ಲೋರ್ಹೆಕ್ಸಿಡಿನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೌತ್ ವಾಶ್ ಗಳ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 19 ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಲೋರ್ಹೆಕ್ಸಿಡಿನ್ ಮೌತ್ವಾಶ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶೇಕಡಾ 0.12ರಷ್ಟು ಕ್ಲೋರ್ಹೆಕ್ಸಿಡಿನ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಳಸಿದ 27 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ 15 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೌತ್ವಾಶ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿತು.
ಎಲ್ಲಾ ಮೌತ್ವಾಶ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತವೆಯೇ? ಎಲ್ಲಾ ಮೌತ್ವಾಶ್ಗಳು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಸರಳವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮೌತ್ವಾಶ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಬಲವಾದ ನಂಜುನಿರೋಧಕ ದ್ರಾವಣಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.
ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಮೌತ್ವಾಶ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ 12 ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸರಳ ನೀರು ಹಾಗೂ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಮೌತ್ವಾಶ್ಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. 'ಸೆಟೈಲ್ಪಿರಿಡಿನಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್' ಹಾಗೂ 'ಕ್ಲೋರ್ಹೆಕ್ಸಿಡಿನ್' ಹೊಂದಿರುವ ದ್ರಾವಣಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ತರುವಾಯ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ಮೌತ್ವಾಶ್ಗಳು ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿದ್ದರೂ, ಇವು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೌತ್ವಾಶ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? ಸುಮಾರು 354 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 19 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು ಹಾಗೂ ಫ್ಲಾಸ್ಸಿಂಗ್ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ರೀತಿಯ ಮೌತ್ವಾಶ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರವೇನು ಗೊತ್ತೇ? ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರದ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಪ್ರಬಲ ಮೌತ್ವಾಶ್ಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮುಕ್ತ ಮೌತ್ವಾಶ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವು ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಮಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೌತ್ವಾಶ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು)
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
