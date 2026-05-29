ನೀವು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಬಣ್ಣ ಮಾಸುತ್ತದೆಯೇ?; ಕಲರ್ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವಾಗ ಬಹುತೇಕರು ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
Published : May 29, 2026 at 5:16 PM IST
ನಾವು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಉತ್ಸಾಹವು ಮಸುಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವು ಹಳೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಗಳೇ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಉಳಿಯಲು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ಟೆಗಳ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಬಣ್ಣ ಮಾಸುತ್ತದೆ ತಡೆಯಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಪಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ವಸ್ತುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಡಿಲವಾದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಇವು ಗಾಜಿನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಗೀರುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಪುಣರು ಗಮನಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲ, ಜಿಪ್ಪರ್ಗಳು ಸಹ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಪ್ಪರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ತೊಳೆಯುವ ಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರದ ಅಂಚುಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು, ಗಾಜಿನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಡಿಯಬಹುದು.
ಸೋಪ್ಗಳು & ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳು: ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಸೋಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಿರಲಿ. ತಜ್ಞರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆಯಿರುವ ಸೋಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಕೊಳೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉಡುಪುಗಳ ಬಣ್ಣವು ಬೇಗ ಮಾಸಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತಣ್ಣೀರು ಬಳಸಬೇಕು: ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ತೊಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಂತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಮಣ್ಣಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ತಜ್ಞರು ನಿಮ್ಮ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಈ ರೀತಿ ಒಗೆದಾಗ ಕೆಲವು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹರಿಯಬಹುದು, ಬಣ್ಣ ಕುಗ್ಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಉಡುಪನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕಿ ನೇತುಹಾಕಿ: ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸವೆದುಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸರಿಯಾದ ಒಣಗಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಒಗೆದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಲು ನೇತುಹಾಕುವಾಗ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಣ್ಣ ಮಾಸದಂತೆ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಟ್ಟೆಗಳ ಲೇಬಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು: ನಾವು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಲೇಬಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಬದಲು, ಮೊದಲು ಲೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಮೆಷಿನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ? ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕೇ? ಲೇಬಲ್ಗಳು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಲೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆಯುವುದು ಅವುಗಳ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು: ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕಲೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕಲೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಬದಲಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ತೊಳೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಕಲೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮೊಂಡುತನದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅಂತಹ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಲ್ಲದೇ, ಕಲೆ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯು ಅದರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ತಪ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ: ಕೆಲವರು ಕೊಳಕು ಬೇಗನೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತೊಳೆಯುವ ನೀರಿಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೀಚ್ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು ಬಟ್ಟೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಡುಪುಗಳು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆಯುವಾಗ ಅಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇ? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಪ್ಸ್ ನಡೆಯಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?
- ಭಾರತೀಯ ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಸಂಶೋಧನೆ
- ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗಗಳ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ. 32.1ರಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳು ಪತ್ತೆ: ನೂತನ ವರದಿ
- ವಿಶ್ವ ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ದಿನದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ & ಮಹತ್ವವೇನು? ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ
- ಪೋಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ