ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರತೆ, ಜಿಗುಟುತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್
ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 17, 2026 at 10:23 PM IST
ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಶಾಖ ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅನೇಕ ನಗರಗಳ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಗೆ, ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಈ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಶಾಖವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕೂಲರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಖರಿದೀಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಸುಡುವ ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಎಸಿಗಳನ್ನು 24/7 ಬಳಸಿದರೆ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ವರ್ಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳದಿಂದಾಗಿ ಕೂಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೂಮ್ ಕೂಲರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶ ಘನೀಕರಣದಂತಹ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ರೂಮ್ ಕೂಲರ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ: ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಕೋಣೆಯ ಹೊರಗಿನ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕೂಲರ್ನೊಳಗಿನ ನೀರಿನ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚಲಾಯಿಸಿ. ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಕಡಿತಗೊಂಡ ಬಳಿಕ, ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೇಲೆ ಕರಗುತ್ತದೆ.
ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೂಲರ್ ಚಲಾಯಿಸಿ: ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು, ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ನೊಂದಿಗೆ (ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಫ್ಯಾನ್) ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರೆದಿಡಿ.
ನೀವು ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದರ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು ಕೋಣೆಯಾದ್ಯಂತ ಪರಿಚಲನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂಲರ್ನಿಂದ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್: ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಕೂಲರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೂಲರ್ ವೇಗ: ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಇದು ಕೋಣೆಯೊಳಗಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಇದು ಗಾಳಿಯ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ, ತಂಪಾಗಿಸುವ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೊಠಡಿ ತಾಜಾ ಗಾಳಿ: ಕೂಲರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ತಾಜಾ ಗಾಳಿ (Room ventilation) ಬರುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕಿಟಕಿಗಳು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ದ್ರ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಬಹುದು. ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಸರಣವಿದ್ದರೆ, ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳು, ತಣ್ಣೀರು: ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಕೂಲರ್ನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಐಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ತಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಐಸ್ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನೀರಿನ ಆವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದ್ದಿಲು ಇಲ್ಲವೇ ಡಿಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಯರ್ ಬಳಸಿ: ಕೂಲರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಇದ್ದಿಲನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದ್ದಿಲು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಯರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶ ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು? ತ್ವಚೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ?
- ದೇಹದ ಈ 6 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು: WHO ವರದಿ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ಹಠಾತ್ ಬೀಳುವಿಕೆ, ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು 'ಸಾರ್ಕೊಪೆನಿಯಾ' ಲಕ್ಷಣವೇ? ತಜ್ಞರು ಏನಂತಾರೆ?
- ಬೀಟ್ರೂಟ್-ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿತವೇ? ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ
- ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ 2 ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬೆಸ್ಟ್: ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಬಹಿರಂಗ