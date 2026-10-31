ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲು 'ಸ್ಲೋ ಡೇಟಿಂಗ್' ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ?
ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳೂ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
Published : October 31, 2026 at 7:44 PM IST
ಪ್ರೇಮವಿವಾಹವೇ ಆಗಿರಲಿ, ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ಮದುವೆಯೇ ಆಗಿರಲಿ, ಕೆಲವರು ಜೊತೆಯಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದರೂ ಇಂದಿನ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳೂ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. 'ಸ್ಲೋ ಡೇಟಿಂಗ್' ಎಂಬ ಸಂಬಂಧದ ಟ್ರೆಂಡ್ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ? ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು 'ಸ್ಲೋ ಡೇಟಿಂಗ್' ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ, ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆ, ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಇದರರ್ಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಡದೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಋಣಾತ್ಮಕಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಅಗತ್ಯ: ಮದುವೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ, ಇದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಯುವ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು 'ವಿಶ್ವಾಸ'ಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಎಂದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು.
ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಗುಣಗಳಿವೆಯೇ? ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೌರವಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೇವೆಯೇ? ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾದರೂ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನಂಬಿದ ನಂತರವೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆತುರವೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಆಯುಷ್ಯದ ವಿಷಯವಾದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಪ್ರೇಮವಿವಾಹವೇ ಆಗಿರಲಿ, ದೊಡ್ಡವರು ಕಂಡ ಸಂಬಂಧವೇ ಆಗಿರಲಿ, ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾದರೂ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬಹುದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
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