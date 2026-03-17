ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಈ ರೀತಿ ಅನಿಸುವುದು ಏಕೆ? ತಜ್ಞರ ಮಾತು
ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನವೇ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : March 17, 2026 at 7:47 PM IST
ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಅವರನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನವೇ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅಭದ್ರತೆ ಕಾಡುವುದೇಕೆ?: ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವರಿಗಿಂತ ಇತರರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರು ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇತರ ಜನರು ನಮಗಿಂತ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಂಧವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅವರು ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ವಲಯದ ಹೊರಗಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಜನರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕುಸಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಅತಿಯಾದ ಟೀಕೆ: ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇತರರಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ನಿರಂತರ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರೆ ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಡವಳಿಕೆಯು ಅವರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, 'ನಾನು ಏಕೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕು?' ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ 'ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿ' ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಮಧ್ಯೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ನೀವು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವ, ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ಷಮಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ: 'ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣ ಇಲ್ಲವೇ ಸಮಯದ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಪ್ರವಾಹಗಳು ನದಿಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಹೊಸ ನೀರಿನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆಯೇ, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ನಿಮಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಸುಳ್ಳುಗಳು: ನಂಬಿಕೆಯು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು, ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಇತರರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ಭಾವನೆ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರಿ. ನೀವು ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯು ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದವರನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅವರ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು, ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು.
ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಪಡುವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಚೈತನ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ತಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?:
- ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಬಲವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಗಮನ ಎರಡೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರರಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ದೂರ ಹೋಗದಂತೆ ನೀವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
- ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ.
- ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ನೀವು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ತಲುಪಿದಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಆಳವಾಗುತ್ತದೆ.
- ನೀವು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಕಲಿಯಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಹಂಗಿಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.
- ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಅವರ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಬಂಧವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವುದು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
- ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ, ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಊಟ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾನಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು?: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳು
- ಭ್ರೂಣ, ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ದೈಹಿಕ & ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ3 ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ಮಹಿಳೆ ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ದಾನದಿಂದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಹೊಸ ಬದುಕು!
- ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ರೋಗರಹಿತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸೋದು ಉತ್ತಮ