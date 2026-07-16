ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ಸಂಬಂಧ ಭದ್ರಪಡಿಸುತ್ತಾ ಜಪಾನಿನ 'ಮಾ' ಸಿದ್ಧಾಂತ?
ದಂಪತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ವಾದಗಳು ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಅನಗತ್ಯ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳವಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಜಪಾನಿನ 'ಮಾ' ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : July 16, 2026 at 4:21 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಉಳಿಯುವ ಪವಿತ್ರ ಬಂಧ. ದಂಪತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರಂತರ ನಿಕಟತೆಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಂಧದೊಳಗೆ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಜಪಾನಿಯರು ಪತಿ- ಪತ್ನಿಯ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಕೀರ್ಣ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ಮಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದವರಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಜಪಾನಿನ 'ಮಾ' ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಈ ಚಿಂತನೆಯ ರೇಖೆಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ 'ಸ್ಥಳ' ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬಂಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ.
ಏನಿದು 'ಮಾ' ಸಿದ್ಧಾಂತ?: ಜಪಾನೀಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಮಾ' ಎಂದರೆ 'ಸ್ಥಳ' ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ, ಅಥವಾ ಮೌನ. ಇದು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಜನರ ನಡುವಿನ ಭೌತಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೌನ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ನಿರಂತರ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಬಲವಂತವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಬ್ಬರು ಜನರ ನಡುವೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಮೌನ, ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಳ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೋಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೌನದ ಪಾತ್ರ: ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ವಾದಗಳು ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಸಣ್ಣ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊರತೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತುಗಳು ಬಿರುಕು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಾದ ಉಂಟಾದಾಗ ದೇಹವು ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೋಪದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಳದೆ ಬಿಡಬೇಕಾದ ಪದಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಜಪಾನಿನ 'ಮಾ' ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾದಾಗ, ದಂಪತಿಗಳು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ವಿರಾಮಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮೌನವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಿಸುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ವಾದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೌನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆತುರದ, ಅವಿವೇಕದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಥಳ: ಮೌನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅದನ್ನು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸುವ ಮೌನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಉದಾಸೀನತೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಕೋಪದ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ಕ್ಷಣದ ಬಿಸಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ದಂಪತಿಗಳು ಕುಳಿತು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಇಷ್ಟ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮುಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ದಿನದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಏಕತಾನತೆಯಿಂದ (ಬೋರು) ಕೂಡಿರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
'ಮಾ' ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?: ಜಪಾನಿನ 'ಮಾ' ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ, ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜಾಗವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿದ ತಿಳುವಳಿಕೆ: ಈ ಸ್ಥಳವು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅನಗತ್ಯ ಅನುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಗೌರವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ: ಪಾಲುದಾರರು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದಾಗ ಸಂಬಂಧವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುಂದರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಮಯ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುವುದು: ಇದು ದಂಪತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪಾಲಿಸಲು, ಆನಂದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂತೋಷ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪತಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಪದಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಪಾನಿನ 'ಮಾ' ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಮೌನ, ತಾಳ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬರ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಳವಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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