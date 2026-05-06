ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ/ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಕೆಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 6, 2026 at 11:21 AM IST

ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು (ಬ್ಯಾಟರ್‌) ಹುದುಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಅದರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಗುಣಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಯಾವುದೇ ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಹಿತಕರ ಹುಳಿ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹುಳಿ ವಾಸನೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಯಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ತೋಚುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ತಾಪಮಾನ ಅಧಿಕ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಧುನಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ವಿಧಾನಗಳವರೆಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಅತಿಯಾಗಿ ಹುದುಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಕೈಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಚಮಚದಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ: ಇಡ್ಲಿ/ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಹುದುಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗಿಂತ ಚಮಚ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ದೇಹದ ಶಾಖವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೈಗಳಿಂದ ಬೆರೆಸಿದಾಗ ದೇಹದ ಶಾಖವು ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಚಮಚದಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್​ ಮಾಡುವುದು ತಂಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಬಾರದು: ಇಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹುದುಗುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಯೀಸ್ಟ್ ಇರುವುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹುದುಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಮೊದಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಐಸ್ ವಾಟರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ: ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೈಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಂತ್ರದ ತಿರುಗುವಿಕೆಯು ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಖವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಒಂದೇ ದಿನದೊಳಗೆ ಹುದುಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ರುಬ್ಬುವಾಗ ಐಸ್ ವಾಟರ್​​ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಿಕ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಾಖ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಬ್ಯಾಟರ್ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಐಸ್ ವಾಟರ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆ ವಿಧಾನ: ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಹಾಗೂ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು, ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬ್ಯಾಟರ್‌ನೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಸರಣ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಬ್ಯಾಟರ್ ಹಿಡಿದಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲೆಯನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಇರಿಸಿ, ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತುಂಬು ಬ್ಯಾಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತಹೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಡವನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಬೇಡಿ. ನೀವು ಬ್ಯಾಟರ್ ಬಳಸಲು ಸಿದ್ಧರಾದಾಗ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೊದಲು ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ: ಇಡ್ಲಿ/ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಾವು ಬ್ಯಾಟರ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬೇಕಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಕಂಟೇನರ್ ಅನ್ನು ಫ್ರಿಜ್‌ನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು, ಮತ್ತೆ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಗುಣಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

