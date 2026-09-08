ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಗ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್!
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಟ್ಟರೆ ಬೇಗ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, 20 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 8, 2026 at 5:54 PM IST
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿವಿಧ ಪಲ್ಯ, ಚಟ್ನಿ, ಸಲಾಡ್, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಪಲಾವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಖಾದ್ಯ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸುಮಾರು 20 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?: ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ತೇವಾಂಶ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಪಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ಎಲೆಗಳು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಳೆಯಲು ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಶೇಖರಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಣಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಖರೀದಿಸಿ ತಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ: ಆರಂಭಿಸಲು, ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿ. ಯಾವುದೇ ಮಣ್ಣು, ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶ ಇರಬಾರದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅವಸರ ಮಾಡಬಾರದು. ಶೇಖರಣೆಯ ಮೊದಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಣಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪ ಹಾಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ವಿಧಾನದ ತುಂಬಾ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿಯ ಎಲೆಗಳು, ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ: ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ, ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕೊಳೆತ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಕಾಂಡಗಳ ಕೆಳಗಿನ, ದಪ್ಪ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೃದುವಾದ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಮಸಾಲೆ ಮಿಶ್ರಣಗಳು, ಚಟ್ನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಮಧ್ಯಮ ಮೃದುವಾದ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬಹುದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೊಂಚಲನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಒಳ್ಳೆಯ ತಾಜಾ, ಒಣ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್:
ಯಾವ ಪಾತ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು?: ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳಗೆ ನೀರು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೇವಾಂಶ ಇರಬಾರದು. ನೀವು ಗಾಜಿನ ಜಾರ್ ಅಥವಾ ಬಿಗಿಯಾದ ಮುಚ್ಚಳ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಪಾತ್ರೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡು ಇಡಬಹುದು. ಒಣಗಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬದಲಿಗೆ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ (Butter Paper) ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಬಟ್ಟೆಯು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಇಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಒತ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹಾಗೂ ಒಣಗಿದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಪದರಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಈ ಮೇಲಿನ ಪದರವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಾತ್ರೆಯ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು: ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಶೇಖರಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೆರೆದು ನೋಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಒಣಗಿಸುವುದು, ಹಾಳಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಈ ವಿಧಾನದ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸುಮಾರು 20 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಡುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ:
- ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು
- ತಾಜಾ ಎಲೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ, ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರದು.
- ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.
- ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಪಾತ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೆ ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವ ಬದಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
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