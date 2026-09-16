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ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯೇ?; ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ

ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಈ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

BAD BREATH Severe bad breath Persistent bad breath ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 16, 2026 at 1:33 PM IST

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ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದ ಬಳಿಕವೂ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀರು ಕುಡಿದ ಬಳಿಕವೂ ದುರ್ವಾಸನೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಮೌತ್‌ವಾಶ್ ಇಲ್ಲವೇ ಮಿಂಟ್ ಬಳಸಿ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು 'ಹ್ಯಾಲಿಟೋಸಿಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಂತರಿಕ ಇಲ್ಲವೇ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಏಕೆ ಬರುವುದೇಕೆ? ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದ ನಂತರವೂ ದುರ್ವಾಸನೆ ಏಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ?. ನಿವಾರಿಸಲು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುವುದು ಏಕೆ?: ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲಾಲಾರಸವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರದ ಕಣಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿದ್ದೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಲಾರಸದ ಉತ್ಪಾದನೆ, ನುಂಗುವ ಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ನಾಲಿಗೆಯ ಚಲನೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

BAD BREATH Severe bad breath Persistent bad breath ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬಾಯಿ ಒಣಗುವಿಕೆಗೆ, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲಿಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಒಸಡುಗಳ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಆಹಾರದ ಕಣಗಳು, ಲಾಲಾರಸ, ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುವ ಸಲ್ಫರ್ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಹಾಗೂ ಮೀಥೈಲ್ ಮರ್ಕಾಪ್ಟನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎದ್ದಾಗ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುವವರು, ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವವರು, ಮದ್ಯ, ತಂಬಾಕು ಬಳಸುವವರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿರಬಹುದು.

ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದ ಬಳಿಕ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ?: ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಪದರ, ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಒಸಡುಗಳ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಆಳವಾದ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಬಾಯಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತೀವ್ರ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೈನಸ್ ಸೋಂಕು, ಮೂಗಿನ ಸ್ರಾವ ಗಂಟಲಿಗೆ ಇಳಿಯುವುದು, ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಸೋಂಕು ಇಲ್ಲವೇ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಕಲ್ಲುಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಅನ್ನನಾಳವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲೀಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹರಿವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮಧುಮೇಹ, ಯಕೃತ್ತು ಇಲ್ಲವೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ತೀವ್ರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ಉಸಿರಿನ ವಾಸನೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

BAD BREATH Severe bad breath Persistent bad breath ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು?: ದೈನಂದಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯು ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದ ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮತ್ತೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುವುದು. ಒಸಡುಗಳು ಊದಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪಗಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಲ್ಲಿನ ನೋವು, ಕೀವು ಸೋರುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಹಿ ರುಚಿ ಬರುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಯಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮುಖದ ಊತ, ಜ್ವರ, ತೀವ್ರ ಹಲ್ಲಿನ ನೋವು ಇಲ್ಲವೇ ನುಂಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?:

  1. ಬಾಯಿಯ ಸರಿಯಾದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ: ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಇರುವ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳ, ಡೆಂಟಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್‌ಡೆಂಟಲ್ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
  2. ನಾಲಿಗೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಟಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೇಪರ್ ಅಂದರೆ, ನಾಲಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾಲಿಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಅತಿಯಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದರೆ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಗಾಯವಾಗಬಹುದು.
  3. ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು: ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ, ಬಾಯಿ ಒಣಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  4. ಮೌತ್‌ವಾಶ್‌ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ: ಮೌತ್‌ವಾಶ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಾಜಾತನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಖರಣೆಯಾದ ಟಾರ್ಟರ್ (ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪದರ) ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅಥವಾ ಹಲ್ಲುಗಳ ಕೊಳೆತ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ಮೌತ್‌ವಾಶ್‌ಗಳು ಬಾಯಿಯ ಒಣಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕ್ಲೋರ್‌ಹೆಕ್ಸಿಡಿನ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಬಲ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಮೌತ್‌ವಾಶ್‌ಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇವು ಹಲ್ಲುಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಬಾಯಿಯ ಸಹಜ ರುಚಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ದಂತ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
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