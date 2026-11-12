ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ನಿಂತು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದೇ?
ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲೋವೆರಾ (ಲೋಳೆಸರ) ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
Published : November 12, 2026 at 8:43 PM IST
ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವಿವಿಧ ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ (ಗಂಧಕ) ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಇವು ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು, ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯು ಒಂದು ಮಿನಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದ್ದಂತೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ (ಇದು ಕೊಲಾಜೆನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ). ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ, ಶಿಲೀಂಧ್ರ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಈ ಗುಣಗಳು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು, ಹೊಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ, ದಟ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಬ್ಲೆಂಡರ್ (ಮಿಕ್ಸಿ) ಅಥವಾ ತುರಿಯುವ ಮಣೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮೊದಲು ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಂಪು ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಹಳದಿ ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಈರುಳ್ಳಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು, ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
- ಬಳಿಕ, ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ತುರಿಯುವ ಮಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ನುಣ್ಣನೆಯ ಪೇಸ್ಟ್ನಂತೆ (ಗುಜ್ಜು) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಜರಡಿ ಅಥವಾ ತೆಳುವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸಿ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ರಸದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಿತ ನೀಡಲು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಹನಿ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ರೋಸ್ಮರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ತಿಯ ಉಂಡೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳ ತುದಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
- ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ.
- ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ರಸವು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು, 3ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ.
- ಇದನ್ನು 20ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೂದಲನ್ನು ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
- ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿಯ ರಸವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 6 ರಿಂದ 8 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಹೊಸ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಕೂದಲು ಮುರಿಯುವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಲಹೆಗಳು: ಈರುಳ್ಳಿಯ ರಸದ ತೀವ್ರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿಸಲು, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೋವೆರಾ (ಲೋಳೆಸರ), ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಸುಗಂಧಭರಿತ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಬೆರೆಸಬಹುದು. ಈರುಳ್ಳಿಯ ರಸವನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ, ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು, ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ಗೋಚರಿಸುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಇದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುವ ಪವಾಡವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಈರುಳ್ಳಿಯ ರಸದ ವಾಸನೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಉದ್ದವಾದ, ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಆ ತೀವ್ರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಿರಿ ಎಂದಾದರೆ, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಈ ಪದಾರ್ಥವು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲದು. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರು ಕೂಡ ಈ ತೀವ್ರ ವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗುಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ದಪ್ಪ, ಹೊಳೆಯುವಂತಾದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೀರಿ.
ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳುವುದೇನು?: 2018ರಲ್ಲಿ 'ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಡ್ ಥೆರಪ್ಯೂಟಿಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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