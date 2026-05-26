ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೀರಾ?; ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ!
ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಲು ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಡಿಲವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಅಂತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು.
Published : May 26, 2026 at 5:05 PM IST
ನ್ಯೂ ಟ್ರೆಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಬಿಗಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಡಿಕಾನ್ ಉಡುಪುಗಳು, ಲೆಗ್ಗಿಂಗ್ಗಳು, ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಜೀನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರೆಚಿ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿಲು ಅಧಿಕ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಗಿಯಾದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಚರ್ಮ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಚರ್ಮದ ಕೆಂಪು, ದದ್ದುಗಳು, ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಹಿಗ್ಗಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ನೆಕ್ಟೈಗಳು, ದೇಹವನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಉಡುಪುಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ, ಕರುಳಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಮೂಲಕ ಜಠರಗರುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆಗಳು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಸಿಲು ಅಧಿಕ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸಡಿಲವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್: ಇದೀಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲವಾದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸಡಿಲವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಹಲವು ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರು ಹಾಗೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಈಗ ಸಡಿಲವಾದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುರ್ತಿಗಳು, ಶರ್ಟ್ಗಳು, ಟಿ-ಶರ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳಂತಹ ಸಡಿಲವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಒಬ್ಬರ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಟ್ಟೆಗಳು: ಸೆಣಬು, ರೇಷ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿಯಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಚರ್ಮವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಉಡುಪುಗಳು ಬೆವರು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಅವುಗಳು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಬಿಗಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಬಿಗಿಯಾದ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀನ್ಸ್ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ದದ್ದುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಗಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವ ಅಪಾಯಗಳೇನು?: ಬಿಗಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗಾಳಿಯು ಚರ್ಮವನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ವಿವಿಧ ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೈಲಾನ್, ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ಸ್ನಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೆವರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಇವುಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಅತಿಯಾದ ಬಿಗಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಬೆವರು ಬರಬಹುದು, ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ತುರಿಕೆ, ದದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೆರೆದ ಹುಣ್ಣುಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಉಡುಪುಗಳು ದೇಹದೊಳಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡದ ಗುರುತುಗಳು, ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಸಂವೇದನೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೆವರು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಸಹ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಹವು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಲಿನಿನ್ ಹಾಗೂ ಖಾದಿ ಉಡುಪುಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಲಿ, ಸೌಕರ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತವೆ.
-ಎಂ. ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರಾವ್, ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞ
ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಉತ್ತಮ ನೋಡಿ: ಅನೇಕ ಜನರು ವರ್ಷವಿಡೀ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೀತವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅನೇಕರು ಬಿಗಿಯಾದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನುಸರಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಮಲಗುವಾಗ ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ, ಸಡಿಲವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ರಾತ್ರಿಯ ಶಾಂತಿಯುತ ನಿದ್ರೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಹತ್ತಿಯಂತಹ ಉಸಿರಾಡುವ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
