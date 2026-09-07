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ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹೈಟ್​ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಬೇಕೇ? ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದರೆ, ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

KIDS WORKOUT EXERCISES TO INCREASE HEIGHT EXERCISE FOR HEIGHT INCREASE ಮಕ್ಕಳ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಮಕ್ಕಳ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಲು ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 7, 2026 at 8:45 PM IST

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ಮಕ್ಕಳು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯು ಬೊಜ್ಜು ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯದಿಂದ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದ ಬೊಜ್ಜು, ದುರ್ಬಲ ಮೂಳೆಗಳು ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಜಂಕ್ ಫುಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಇದು ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆಯ ಕೊರತೆಯು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಕುಂಠಿತ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯು ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಮೂಳೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರ ಎತ್ತರವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ದೇಹದ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಭಂಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಉದ್ದಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಎತ್ತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಿಮಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಈಜು ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೊಡಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2016ರ ಅಧ್ಯಯನವು ಈಜು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ತ್ವರಿತ ಎತ್ತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈಜು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಳೆಯುವುದು, ವಿವಿಧ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

KIDS WORKOUT EXERCISES TO INCREASE HEIGHT EXERCISE FOR HEIGHT INCREASE ಮಕ್ಕಳ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಮಕ್ಕಳ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಲು ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ತುಂಬಾ ಆನಂದದಾಯಕವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ವಿರಳವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಿಗಿಯುವುದು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ, ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಜಿಗಿಯುವಿಕೆಯು ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದು ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಎತ್ತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆಯ ಬಲವು ಸುಧಾರಿಸಿದಂತೆ, ಎತ್ತರವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಭರಿತ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಡುವುದು: ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಡುವುದು ಓಡುವುದು, ಜಿಗಿಯುವುದು, ದೇಹವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಓಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸುಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಹದ ಭಂಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಡುವುದು ಇತರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎತ್ತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರೀಡೆಯು ತೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಿಗ್ಗಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಗಿಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್: ಮಕ್ಕಳು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪೋಷಕರು ಈ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು, ಅವರು ದೈನಂದಿನ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುವ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಅವು ಕೇವಲ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಕೇವಲ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ಪೋಷಕರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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ಮಕ್ಕಳ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಲು ಟಿಪ್ಸ್
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