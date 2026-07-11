ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ?: ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ ಸಖತ್ ಚುರುಕಾಗುತ್ತಾರೆ
ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಫ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
Published : July 11, 2026 at 4:24 PM IST
ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಸರ, ದಿನಚರಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವು ಮಗುವಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ಲಾಶ್ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಆರಂಭಿಕ ಓದುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ: ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂಷಿಸಬಾರದು. ಉಚಿತ ಸಮಯವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸ್ವತಃ ಯೋಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುವ ಬದಲು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು: ಮುಕ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗುವುದು ಸಹಜ: ತಪ್ಪುಗಳಾಗುವುದು ಸಹಜ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ. ಅವರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ದೂಷಿಸದೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆ ಸವಾಲನ್ನು ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪೂಕರವಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮವು BDNF ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನರವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಓಡುವುದು, ವಾಸದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಮರ ಹತ್ತುವುದು ಸಮನ್ವಯ, ಗಮನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯವಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು: ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮೆದುಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯ, ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು, ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಗುವಿಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಚಿಂತನೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು, ಹೇಳುವುದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೊತೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವಂತಹ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಮೆದುಳನ್ನು ಶಾರ್ಫ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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