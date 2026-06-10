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ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವ ಕಾಂತಿಯುತ, ಸುಕ್ಕುರಹಿತ ತ್ವಚೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಸೂಪರ್​ ಫುಡ್ಸ್!

ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹಾಗೂ ಎಲಾಜಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್​ದಂತಹ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಜನ್ ಅನ್ನು ಒಡೆಯದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನೂ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

FACE WRINKLES COLLAGEN RICH FOODS superfoods for skin ಕಾಂತಿಯುತ ಸುಕ್ಕುರಹಿತ ತ್ವಚೆಗೆ ಟಿಪ್ಸ್
ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವ ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 10, 2026 at 9:01 AM IST

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ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಕಾಲಜನ್' ಎಂಬ ಪದವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಲಜನ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ನಯವಾಗಿ, ಯೌವ್ವನದಿಂದ ಹಾಗೂ ಸುಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿದೆ. 25 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ, ಮಾನವ ದೇಹವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲಜನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೇಖೆಗಳ ನೋಟ, ಚರ್ಮದ ದೃಢತೆಯ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪಿನ ಮಸುಕಾಗುವಿಕೆಯಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದುಬಾರಿ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳು, ಸೀರಮ್‌ಗಳು ಚರ್ಮದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾದರೂ, ನಿಜವಾದ ಯೌವ್ವನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೇಹದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಬೆರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೆಸ್ಟ್: ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಸ್ಪ್ಬೆರಿಗಳಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹಾಗೂ ಎಲಾಜಿಕ್ ಆಮ್ಲದಂತಹ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಜನ್ ಅನ್ನು ಒಡೆಯದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇವು ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇವು 'ಗ್ಲೈಕೇಶನ್' ಅನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಅಕಾಲಿಕ ಚರ್ಮದ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಕಿತ್ತಳೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಂತಹ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಕಾಲಜನ್ ಫೈಬರ್‌ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಮುಖಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತಮ: ಪಾಲಕ್ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕೋಸು ಮುಂತಾದ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೊಫಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಕ್ಲೋರೊಫಿಲ್ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಇದು ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೂರ್ವಗಾಮಿ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಸೂರ್ಯನ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಮೈಬಣ್ಣವು ಮಂದವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮುಖವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಜಾವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಳೆ ಸೂಪ್ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ: ಮೂಳೆ ಸೂಪ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾಲಜನ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುದಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಜನ್, ಜೆಲಾಟಿನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ದ್ರವಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸೂಪ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಬಲವಾದ ಉಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಳೆಯುವ ಕೂದಲು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಇದು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್, ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಹಾಗೂ ಅಗಸೆಬೀಜಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಸತು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಾಲಜನ್ ಅನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಲು, ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇವು ಚರ್ಮದ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಕಾಲಿಕ ವಯಸ್ಸಾದ ನೋಟವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಪೋಷಣೆಯ ಮಹತ್ವ: ದುಬಾರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಚರ್ಮದ ಮೇಲ್ಮೈ ಪದರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಸುಕ್ಕುಮುಕ್ತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಪೋಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ನಟ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ವಿಧಾನವು ದುಬಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್​​ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಚರ್ಮದ ಯೌವನ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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