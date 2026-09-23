ಬೆಡ್ರೋಮ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಜಾರಬೇಕೇ?: ಈ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ!
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 23, 2026 at 6:00 PM IST
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ನಿತ್ಯ 8ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ನೋಡುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 'ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಕಿಟ್'ಗಳು (sleeping kits)ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಕಿಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಕಿಟ್ಗಳಿವು:
ಐ ಮಾಸ್ಕ್ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಬೆಳಕಿದ್ದರೂ ಕೆಲವರು ನಿದ್ರಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಐ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ತಿಯ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಬೆಳಕನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಇಯರ್ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಉತ್ತಮ: ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ನಿದ್ದೆ ಭಂಗವಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಲಗಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಯರ್ಪ್ಲಗ್ಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಕರವು ಹೊರಗಿನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ದೇಹ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆರಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಪಿಲ್ಲೊ ಮಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್ನಂತಹ ಸುವಾಸನೆಗಳು ನರಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈಗ ವಿಶೇಷವಾದ 'ಪಿಲ್ಲೊ ಸ್ಪ್ರೇ'ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇವು ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಅರೋಮಾಥೆರಪಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಭಾರವಾದ ಹೊದಿಕೆಗಳು: ಭಾರವಾದ ಹೊದಿಕೆಗಳು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮೃದುವಾದ ಒತ್ತಡ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಬೇಗನೆ ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕು, ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿದ್ರೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇವು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆಯಾದರೂ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು 'ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ'ದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆಯು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಿದ್ರೆಯ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?:
- ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಲಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಟಿವಿ ಹಾಗೂ ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
- ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಲಗುವ, ಏಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು 'ಸ್ಲೀಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್' ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಲಗಿದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು, ಹಿತವಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆಲಿಸುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು 'ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್' ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ಹತ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು, ದಿಂಬಿನ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
- ಚಹಾ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಫೀನ್ ಅಂಶವಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಜ್ಯಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಲಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು 'ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್' ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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