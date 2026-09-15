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ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹೊಸದರಂತೆ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯಬೇಕೇ? ನಿಮಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್

ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪರದಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ ನೋಡಿ.

TIPS FOR CLEANING COPPER VESSELS EASY WAYS TO CLEAN COPPER VESSELS WORSHIP VESSEL ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್
ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹೊಸದರಂತೆ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯಬೇಕೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 15, 2026 at 7:33 PM IST

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ಇದೀಗ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಇದೀಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಪ್ಪು, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗದ ಕಲೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಣ್ಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಕಲೆಗಳು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅಂದಗೆಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವಂತ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಉಪ್ಪು: ಈ ಎರಡೂ ವಸ್ತುಗಳು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಇವುಗಳ ಬಳಕೆಯು ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಒಂದು ಹೋಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಉದುರಿಸಿ, ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾತ್ರೆಯ ತಳ ಇಲ್ಲವೇ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಠಮಾರಿ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ಬಳಿಕ, ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉಜ್ಜುತ್ತಿರಿ. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಪಾತ್ರೆಯು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

ವಿನೆಗರ್ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪು: ವಿನೆಗರ್, ಉಪ್ಪಿನ ಮಿಶ್ರಣವು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ವಿನೆಗರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕರಗಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಕಲೆಗಳು, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿ. ಬಳಿಕ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

TIPS FOR CLEANING COPPER VESSELS EASY WAYS TO CLEAN COPPER VESSELS WORSHIP VESSEL ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್
ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹೊಸದರಂತೆ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯಬೇಕೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ಕೆಚಪ್: ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಕೆಚಪ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಮ್ಲವು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳು, ಮಂದಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ನೆನೆಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಚಪ್ ಹಚ್ಚಿ. ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ನಂತರ ನೈಲಾನ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇಲ್ಲವೇ ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪಾಂಜ್‌ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ. ಬಳಿಕ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ: ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು (Baking Soda) ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವು ಕ್ಷಾರೀಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹೊಚ್ಚ ಫಳಫಳ ಹೊಸದರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ, ಕಲೆಗಳಿರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದೊಂದಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

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TIPS FOR CLEANING COPPER VESSELS
EASY WAYS TO CLEAN COPPER VESSELS
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ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್
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