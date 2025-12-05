ETV Bharat / lifestyle

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕೇ? ಈ ಪದಾರ್ಥವೊಂದನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುವ ಈ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸೋದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
ಚಳಿಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಚಳಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಚರ್ಮವು ತೇವಾಂಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತ್ವಚೆಯು ಒಣಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿರುಕು ಬಿಡಲು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಲವು ಕ್ರೀಮ್‌ ಹಾಗೂ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರೀಮ್​ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶವಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುವಂತಹ ತುಪ್ಪವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಡುವಂತಹ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಡಿ, ಇ, ಕೆ ಹಾಗೂ ಒಮೆಗಾ-3 ಜೊತೆಗೆ ಒಮೆಗಾ-9 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧದ ಗುಣಗಳು ತ್ವಚೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ತುಪ್ಪ (Getty Images)

ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ತುಪ್ಪ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಆಯುರ್ವೇದದ ಚರ್ಮ ತಜ್ಞರು ಪ್ರಕಾರ, ತುಪ್ಪವನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ವಚೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ತುಪ್ಪನ್ನು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಶುಷ್ಕತೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮವು ಹೊಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಲು ಮೊದಲು ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್​ ಆಗಿರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿವು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ದೂರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ತುಪ್ಪ (Getty Images)

ತುಪ್ಪದಿಂದ ತ್ವಚೆಗೆ ಮಾಡಿ ಮಸಾಜ್‌: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಸಾಜ್​ ಮಾಡಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಚರ್ಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಸಾಜ್‌ಗಾಗಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸೋದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ತುಪ್ಪವು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪದ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಲಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಬಳಿಕ, ಪಾದಗಳನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳು ಸಾಫ್ಟ್​ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸೋದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಹಿಮ್ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಬಿರುಕು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹಿಮ್ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಬಿರುಕು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

