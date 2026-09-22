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ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತಲೆದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗುತ್ತೀರಾ?: ಫೋನ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಶಾಖದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ!

ಫೋನ್ ತಲೆದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಶಾಖ ಹೊರಹೋಗಲು ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಫೋನ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಬಹುದು, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಮಲಗುವಾಗ ಫೋನ್ ತಲೆದಿಂಬು ಇಲ್ಲವೇ ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆ?

Overheating And Battery Damage Mobile Phone Safety Phone Under Pillow ತಲೆದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಫೋನ್ ಇಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 22, 2026 at 2:40 PM IST

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ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಅಲಾರಂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೇಳಲು ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕರು ತಲೆದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸವು ಫೋನ್‌ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಾಸಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ತಲೆದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಫೋನ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ?: ಫೋನ್‌ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಖವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಶಾಖವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ತಲೆದಿಂಬು, ಹೊದಿಕೆ, ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೋನ್ ತಲೆದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಡುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ.

Overheating And Battery Damage Mobile Phone Safety Phone Under Pillow ತಲೆದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಫೋನ್ ಇಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬ್ಯಾಟರಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಅತಿಯಾದ ಶಾಖ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ತಲೆದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸವಾದರೆ, ಫೋನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಫೋನ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಅನೇಕ ಸಾಧನಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ತಾಪಮಾನವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.

ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಫೋನ್ ತಲೆದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ, ಹೊದಿಕೆಯ ಒಳಗೆ ಇಡುವುದು ಸರಿಯವಲ್ಲ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತೆರೆದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಶಾಖವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದು, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉಬ್ಬಿದಂತೆ ಕಾಣುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜರ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಫೋನ್ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅಧಿಕೃತ ಮೊಬೈಲ್​ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Overheating And Battery Damage Mobile Phone Safety Phone Under Pillow ತಲೆದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಫೋನ್ ಇಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನೀವು ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು?: ಮಲಗುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಬಾರದು. ಹಾಸಿಗೆಯ ಪಕ್ಕದ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲವೇ ತೆರೆದ, ಒಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಅಲಾರಂಗಾಗಿ ಫೋನ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ದಿಂಬಿನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ತೆರೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಫೋನ್ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಶಾಖವು ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೇ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಾಂತರ ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ತಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಫೋನ್ ತಲೆದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಫೋನ್ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತದೆ.

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TAGGED:

OVERHEATING AND BATTERY DAMAGE
MOBILE PHONE SAFETY
PHONE UNDER PILLOW
ತಲೆದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಫೋನ್ ಇಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ
MOBILE CAN OVERHEAT EXCESSIVELY

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