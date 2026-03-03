ETV Bharat / lifestyle

ಯುದ್ಧದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ?: ನಾಗರಿಕರು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ

ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

INDIAN EXPATS FEAR FOR SAFETY PEOPLE STRANDED IN GULF COUNTRIES HOW TO SURVIVE A WAR AS A CIVILIAN ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ Vs ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ
ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ Vs ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶ (AFP)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 3, 2026 at 4:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ, ಆಸ್ತಿಯ ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಾಗರಿಕರು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಯುದ್ಧವು ಭಯಾನಕ, ಆತಂಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

  • ಯುದ್ಧದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು, ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
  • ಹತ್ತಿರದ ಆಶ್ರಯ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ನೀವು ಆಶ್ರಯ ಅಥವಾ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಭೂಗತ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
  • ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು (ರೇಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಟಿವಿ) ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ತಕ್ಷಣ ಹೊರಟು ನೀರು, ಔಷಧ, ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಕಿಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಚೀಲವನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಯುದ್ಧದಂತಹ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಬಗ್-ಔಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜೀವ ಉಳಿಸಬಹುದು.
INDIAN EXPATS FEAR FOR SAFETY PEOPLE STRANDED IN GULF COUNTRIES HOW TO SURVIVE A WAR AS A CIVILIAN ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ Vs ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ
ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ Vs ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಿವೇಶ (AP)
  • ಕನಿಷ್ಠ 7ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಗುವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ, ನೀರು, ಅಗತ್ಯ ಔಷಧ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಹಣವನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯಿರಿ.
  • ರೇಡಿಯೋ, ಟಿವಿ, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಹರಡಬೇಡಿ.
  • ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ, ನೀವು ಸರಬರಾಜು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಎನ್‌ಜಿಒಗಳು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ನಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜನರನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಅಥವಾ ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಖಾತೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಂಬುವ ಮುನ್ನ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೃದ್ಧರು, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ.
INDIAN EXPATS FEAR FOR SAFETY PEOPLE STRANDED IN GULF COUNTRIES HOW TO SURVIVE A WAR AS A CIVILIAN ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ Vs ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ
ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ Vs ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶ (AP)
  • ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು (ನೀರು, ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಆಹಾರ, ಔಷಧ, ನಗದು) ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.
  • ಯುದ್ಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಸೇವನೆ ಉತ್ತಮವೇ? ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು?
  2. ಹಸುವಿನ ಹಾಲು Vs ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು: ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಗೊತ್ತೇ?
  3. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಆಹಾರಗಳು ಬೆಸ್ಟ್
  4. ನಿತ್ಯ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳು ಸದೃಢವಾಗುತ್ತವೆಯೇ? ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ?: ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
  5. ನಾರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಶುಗರ್, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಫೈಬರ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

TAGGED:

INDIAN EXPATS FEAR FOR SAFETY
PEOPLE STRANDED IN GULF COUNTRIES
HOW TO SURVIVE A WAR AS A CIVILIAN
ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ VS ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ
AMERICA ISRAEL IRAN WAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.