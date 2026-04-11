ನಿಮಗೆ ವಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ ಬೇಗನೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಾ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಯಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳಿವು
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ ನೀವು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ನಿಂದ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : April 11, 2026 at 5:50 PM IST
ವಯಸ್ಸಾಗುವುದು ತಡೆಯಲಾಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಪ್ಪಾದ ಭಾವನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬಾಯಿಗೆ ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಕಾಲಜನ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅಕಾಲಿಕ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮಂದ ಚರ್ಮದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ವಯಸ್ಸಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾವಾಗಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು? ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ ಕೇವಲ ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀವಕೋಶದ ವಯಸ್ಸಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆಗಳು, ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸಗಳು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಕಾಲಜನ್ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಖದ ಸುಕ್ಕುಗಳು, ಮಂದ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ನಷ್ಟದಂತಹ ಅಕಾಲಿಕ ವಯಸ್ಸಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ಗ್ಲೈಕೇಶನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕಾಲಜನ್ ಅನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು, ಎಲೆಗಳ ಸೊಪ್ಪುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ನಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳಂತಹ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವು ಈ ವಯಸ್ಸಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಬ್ಬರ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೊತೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳು: ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳು ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಇವು ವಯಸ್ಸಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವೇಗಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹುರಿಯುವಾಗ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳು ದೇಹದೊಳಗಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳ ಡಿಎನ್ಎಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚರ್ಮವು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳು ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ತೇವಾಂಶದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮವು ದುರ್ಬಲ ಹಾಗೂ ಒಣಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ: ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ವಯಸ್ಸಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸ್ಷಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಣುಗಳು ಚರ್ಮದ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಕಾಲಜನ್, ಎಲಾಸ್ಟಿನ್ನಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಗೆ ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಣುಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಣುಗಳು ಕಾಲಜನ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚರ್ಮವು ಕುಗ್ಗಲು ಹಾಗೂ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ರಕ್ತದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದೊಳಗೆ ಆಂತರಿಕ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಉರಿಯೂತ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೀವಕೋಶದ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ತಂಪು ಪಾನೀಯ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಿಡಿ: ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬಹುದು. ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಯೌವನದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆಗಳು ಕಾಲಜನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮವು ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲಗಳು ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಯಸ್ಸಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಅಕಾಲಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದೇಹದ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮವನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತದೆ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಊದಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ದೇಹದ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖವು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಸುಕಾದ ನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ತಿಂಡಿಗಳು: ಕೃತಕ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು, ಚಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೇಕ್ಗಳಂತಹ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವು ಚರ್ಮದ ಸೌಂದರ್ಯ, ಒಟ್ಟಾರೆ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ದೇಹದೊಳಗೆ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಉರಿಯೂತವು ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಜನ್ನ ವಿಭಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮವು ತನ್ನ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಚರ್ಮದ ಹೊಳಪು ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ, ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಯೌವನಯುತ ಚರ್ಮ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣ್ಣುಗಳು, ಎಲೆಗಳ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾವಯವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾದಾಮಿ, ಪಿಸ್ತಾ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್, ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಕಾಳುಗಳು, ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು, ಆವಕಾಡೊಗಳಂತಹ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆಯು ಯೌವನಯುತ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
