ದೀಪಾವಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ 'ಆಕಾಶ ದೀಪ' ಹಚ್ಚುವುದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತೇ?: ಆಚರಣೆ ಹಿಂದಿನ ಮಹತ್ವವೇನು?
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೀಪಾವಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನದಿಂದು 'ಆಕಾಶ ದೀಪ' ಬೆಳಗುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : November 7, 2026 at 4:58 PM IST
ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂವೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನದಂದು 'ಆಕಾಶ ದೀಪಾರಾಧನೆ'ಯನ್ನು (ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗುವುದು) ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಆಕಾಶ ದೀಪವು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ತದನಂತರ ಬರುವ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಂದೂ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿಂದಿರುವ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿತಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಏನಿದು ಆಕಾಶ ದೀಪ?: ಆಕಾಶ ದೀಪವೆಂದರೆ, ದೀಪಾವಳಿಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಎತ್ತರದ ಬಿದಿರಿನ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ದೀಪವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ.
ಮೊದಲ 'ಆಕಾಶ ದೀಪ'ವನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಯ ರಾತ್ರಿ (ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ, ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ) ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳ (ಪೂರ್ವಜರ) ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಬೆಳಗಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಆಕಾಶ ದೀಪದ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವೇನು?: ದೀಪಾವಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನದಂದು ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಗಳು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮೃತರ ಆತ್ಮಗಳು ತಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಈ 'ಆಕಾಶ ದೀಪ'ವನ್ನು ಬೆಳಗಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಶ್ವಯುಜ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 'ಆಕಾಶ ದೀಪ' ಬೆಳಗಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಯಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೋಷಗಳು ಹಾಗೂ ಅಕಾಲ ಮರಣದ ಭಯ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ದೀಪವು ಜ್ಞಾನ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ, ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭೆ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ತರುತ್ತದೆ.
ಆಕಾಶ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಕಂಬವನ್ನಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ದವಾದ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಂಬವನ್ನಾಗಲಿ ನೆಡಬೇಕು. ಗಾಳಿಯಿಂದ ದೀಪ ಆರಿಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಗಾಜಿನ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಹೊದಿಕೆಯೊಳಗೆ ಇರಿಸಲಾದ ದೀಪ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ, ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಹತ್ತಿಯ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ, ಕಂಬದ ತುದಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂತ್ರ: ಆಕಾಶ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
- ''ದಾಮೋದರಾಯ ನಭಸಿ ತುಲಾಯಾಂ ಲೋಲಯಾ ಸಹ |
- ಪ್ರದೀಪಂ ತೇ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ನಮೋ ಅನಂತಾಯ ವೇಧಸೇ ||"
(ಇದರ ಅರ್ಥ: "ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀಹರಿ/ದಾಮೋದರನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ನಾನು ಈ ಆಕಾಶ ದೀಪವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.")
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮಯಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಂಬುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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