ರೋಸ್ ಡೇ ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?; ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಗುಲಾಬಿ ಕೊಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನ ಇಂದು (ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರಂದು) ರೋಸ್ ಡೇ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಸ್ ಡೇ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ರೋಸ್ ಡೇ ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
Published : February 7, 2026 at 11:22 AM IST

ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯದ ಗಾಳಿ ಆವರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರಂದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರವು ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರವು ಗುಲಾಬಿ ದಿನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಗುಲಾಬಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣವು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಹಾಗೂ ದಂಪತಿಗಳು ಗುಲಾಬಿ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಯಾರಾದರೂ ಸಂತೋಷದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು.

ಗುಲಾಬಿ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು?: ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ14 ರವರೆಗೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಲಾಬಿ ದಿನವು ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಯುವಕರು ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೂವುಗಳ ರಾಜ ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ವಿಭಿನ್ನ ಸುಂದರ ಬಣ್ಣಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಈ ದಿನದಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಆರಚಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಗುಲಾಬಿ ದಿನದಂದು ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಬಹಳ ಹಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಗುಲಾಬಿಗಳು ಪ್ರಣಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನೂರ್ ಜಹಾನ್ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂದುವರೆಯಿತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಗುಲಾಬಿಗಳ ಬಣ್ಣಗಳು ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಬಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ (Getty Images)

ಬಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ: ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಗೌರವ, ಮುಗ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಬಿಳಿ ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೂ ನೀಡಬಹುದು.

ಪೀಚ್ ಗುಲಾಬಿ (Getty Images)

ಪೀಚ್ ಗುಲಾಬಿ: ಪೀಚ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ. ಪೀಚ್ ಬಣ್ಣದ ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ನಮ್ರತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಕರುಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪೀಚ್ ಬಣ್ಣದ ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ (Getty Images)

ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ: ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಗಳು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಬಣ್ಣದ ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು.

ಕಿತ್ತಳೆ ಗುಲಾಬಿ (Getty Images)

ಕಿತ್ತಳೆ ಗುಲಾಬಿ: ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ನೀಡಿ. ಇದನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವ, ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಕಿತ್ತಳೆ ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬಹುದು.

ಹಳದಿ ಗುಲಾಬಿ (Getty Images)

ಹಳದಿ ಗುಲಾಬಿ: ಹಳದಿ ಗುಲಾಬಿಗಳು ಸ್ನೇಹ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಹಳದಿ ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಲು ಬಯಸುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀಡಬಹುದು.

ನೀಲಿ ಗುಲಾಬಿ (Getty Images)

ನೀಲಿ ಗುಲಾಬಿ: ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸಲು ನೀಲಿ ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣವು ಇಬ್ಬರು ಜನರ ನಡುವೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಸ್ಪರ ನೀಲಿ ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ಪಿಂಕ್ ಗುಲಾಬಿ (Getty Images)

ಪಿಂಕ್ ಗುಲಾಬಿ: ಪಿಂಕ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಣ್ಣದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುಲಾಬಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೊಬಗನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಅಥವಾ ಗೆಳೆಯನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸೊಬಗನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದರೆ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಪಿಂಕ್ ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

