ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವುದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ಬಣ್ಣದ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಿಂದಿನ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ
ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಜೊತೆಗೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಧೆ, ಶಿವ ಹಾಗೂ ಕಾಮದೇವರ ಕಥೆಗಳು.
Published : February 27, 2026 at 9:17 PM IST
ಈ ಬಾರಿಯ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಂತರ, ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸತ್ಯ ಯುಗದಿಂದಲೂ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೋಳಿಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಗೆಲುವು. ಹೋಳಿಯನ್ನು ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಬರುವ ಈ ಹಬ್ಬವು ಹೋಳಿಯಲ್ಲದೆ, ಕಮಣಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಹೋಳಿಕೋತ್ಸವ, ಫಾಗುವಾ, ಡೋಲ್ ಜಾತ್ರಾ (ಬಂಗಾಳ) ಮತ್ತು ಶಿಮ್ಗಾ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ (ಕಾಮ ದಹನ) ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ. ಈ ವರ್ಷ ಹೋಳಿ ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಆರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ವಸಂತಕಾಲದ ಆಗಮನವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ದಂತಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮತ್ತು ಹೋಳಿಕಾ ಕಥೆ: ಈ ದಂತಕಥೆಯು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೇಲಿನ ಅಚಲ ಭಕ್ತಿಯ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರ ರಾಜ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದನು, ಅವನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ರಾಕ್ಷಸ ಸಹೋದರಿ ಹೋಳಿಕಾಳನ್ನು ಕರೆದು, ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಲು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
ಹೋಳಿಕಾ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾರಿದಳು. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಸಹೋದರಿ ಹೋಳಿಕಾಗೆ ಬೆಂಕಿ ತೊಂದರೆಯಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಸುಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹೋಳಿಕಾ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾದಳು. ಅಂದಿನಿಂದ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ಛೋಟಿ ಹೋಳಿ' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹೋಳಿಕಾ ದಹನ್ ಅನ್ನು ಬಣ್ಣಗಳ ಮುಖ್ಯ ಹೋಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ರಾಧಾ ರಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಳಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೂವಿನ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಥೆಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಧಾ ರಾಣಿಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರಾಧೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ರಾಧೆಯ ಈ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವು ಗೋಪಿಕೆಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ದುಃಖಿತರಾದರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹೂವುಗಳು ಒಣಗಿ, ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ, ಅವನು ರಾಧೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋದನು. ರಾಧೆಯು ಅವನ ಆಗಮನದಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಳು, ಪ್ರಕೃತಿಯೆಲ್ಲವೂ ಮತ್ತೆ ಅರಳಿತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹತ್ತಿರದ ಸಸ್ಯದಿಂದ ಹೂವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಾಧೆಯ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದನು. ರಾಧೆಯೂ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಎಸೆದಳು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯರು ಪರಸ್ಪರ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ದಿನವನ್ನು 'ಹೂವಿನ ಹೋಳಿ' ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ ಈ ಹೂವಿನ ಹೋಳಿ ಪ್ರೀತಿ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ ಏನು?: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಸತ್ಯಯುಗದ ರಾಜ ರಘುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ರಾಜ ರಘುವಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಸಂತೋಷವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದನು. ಒಂದು ದಿನ, ನಗರದ ಜನರು ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಧೋಂಡ (ಹೋಳಿಕಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾಜ ರಘುವು ತನ್ನ ರಾಜ ಗುರು ವಶಿಷ್ಠನನ್ನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ರಾಕ್ಷಸಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
ವಶಿಷ್ಠನು ನಂತರ ಧೋಂಡ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸಿಯ ಮೂಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದನು ಮತ್ತು ಅವಳು ಮಾಲಿ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನ ಮಗಳು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದನು. ಶಿವನ ವರದಿಂದಾಗಿ ಧೋಂಡಳು ದೇವರುಗಳು, ರಾಕ್ಷಸರು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಂತರ ವಶಿಷ್ಠನು ಹೋಳಿಕಾಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದನು. ಗುರು ವಶಿಷ್ಠರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳು ರಾಕ್ಷಸಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಮೂರ್ತಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹುಲ್ಲು, ಮರ ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ರಾಕ್ಷಸಿಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟರೆ ನಿಜವಾದ ರಾಕ್ಷಸಿಯೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗುರು ವಶಿಷ್ಠರು ಹೇಳಿದರು. ವಿಗ್ರಹ ಸುಟ್ಟುಹೋದಾಗ, ರಾಕ್ಷಸಿಯೂ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಹೀಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸಿಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೃತ್ಯ, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು.
ಶಿವ ಮತ್ತು ಕಾಮದೇವರ ಕಥೆ: ಸತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ, ಶಿವನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಶಿವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಭೂಮಿಯು ಅಪಾರವಾಗಿ ನರಳಿತು. ಶಿವನನ್ನು ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಸತಿ ದೇವಿಯು ಪಾರ್ವತಿಯಾಗಿ ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆದಳು. ಶಿವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಪಾರ್ವತಿ ದಣಿದಾಗ ಅವಳು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬಯಕೆಯ ದೇವರು ಕಾಮದೇವನಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಿದಳು.
ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಕಾಮದೇವ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು. ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಣದಿಂದ ಶಿವನ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಡೆದನು, ಅದು ಶಿವನನ್ನು ಕೋಪಗೊಳಿಸಿತು, ಅವನನ್ನು ಅವನ ಮೈಮರೆತದಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿತು. ಶಿವ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದು ಕಾಮದೇವನನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ, ಶಿವನು ತನ್ನ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ, ಪಾರ್ವತಿಯ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿತು.
ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಶಿವನು ಕಾಮದೇವನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅವನ ತ್ಯಾಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನರು ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ದಹನ ಅಥವಾ 'ಕಾಮ ವಿಲಾಸ' ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಮ ದಹನ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು 'ಕಾಮನ್ ಪಾಂಡಿಗೈ' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
