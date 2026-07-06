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ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಡಾರ್ಕ್​ ಸರ್ಕಲ್​ ಏಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತೇ? ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುವ ಡಾರ್ಕ್​ ಸರ್ಕಲ್ ನೀವು ದಣಿದಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗಾಗಿ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.

REMOVING DARK CIRCLES UNDEREYES WAYS TO REDUCE DARK CIRCLES REMOVING DARK CIRCLES ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಡಾರ್ಕ್​ ಸರ್ಕಲ್
ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಡಾರ್ಕ್​ ಸರ್ಕಲ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 6, 2026 at 9:13 PM IST

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ಚರ್ಮ, ಮುಖ ಹಾಗೂ ಕೂದಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೋಟದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಅಂಶವಾಗಿವೆ. ಅಂದಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಸ್ವ-ಆರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಲು ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಖವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಮುಖವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಉತ್ತಮ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ, ದೋಷರಹಿತ ಹಾಗೂ ಕಾಂತಿಯುತ ಚರ್ಮ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಮೊಡವೆ, ಡಾರ್ಕ್​ ಸರ್ಕಲ್​, ಕಲೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಊತ ಇಲ್ಲವೇ ನರಹುಲಿಗಳು ಸಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಡಾರ್ಕ್​ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಏಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ? ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು? ತಜ್ಞರು ಈ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

REMOVING DARK CIRCLES UNDEREYES WAYS TO REDUCE DARK CIRCLES REMOVING DARK CIRCLES ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಡಾರ್ಕ್​ ಸರ್ಕಲ್
ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಡಾರ್ಕ್​ ಸರ್ಕಲ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (GETTY IMAGES)

My.ClevelandClinic ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಡಾರ್ಕ್​ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಊತ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

  1. ವಯಸ್ಸು: ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಡಾರ್ಕ್​ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಊತವು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
  2. ಅಲರ್ಜಿಗಳು & ಎಸ್ಜಿಮಾ: ಎಸ್ಜಿಮಾ, ತುರಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅಲರ್ಜಿಯಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಡಾರ್ಕ್​ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಊತ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
  3. ಆನುವಂಶಿಕತೆ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜರಿಂದ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತವೆ.
  4. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದು: ಅನೇಕ ಜನರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ; ಇದು ಕೂಡ ಡಾರ್ಕ್​ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಊತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
  5. ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ: ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನ ಮಾನ್ಯತೆ: ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲವೇ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಕಠಿಣ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
  6. ರಕ್ತಹೀನತೆ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ (ರಕ್ತಹೀನತೆ) ಕೂಡ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಡಾರ್ಕ್​ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?:

ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿರಿ: ನಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಪರದೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ: ಅನೇಕ ಜನರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪರದೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಫೋನ್‌ಗಳಂತಹ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಡಾರ್ಕ್​ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಊತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪರದೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

REMOVING DARK CIRCLES UNDEREYES WAYS TO REDUCE DARK CIRCLES REMOVING DARK CIRCLES ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಡಾರ್ಕ್​ ಸರ್ಕಲ್
ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಡಾರ್ಕ್​ ಸರ್ಕಲ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (GETTY IMAGES)

ಸೌತೆಕಾಯಿ ಚೂರುಗಳು, ಇಲ್ಲವೇ ಗ್ರೀನ್​ ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿ: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಡಾರ್ಕ್​ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಊತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಚೂರುಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್​ ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್​ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಕಪ್ಪು ವರ್ತುಲಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಧೂಮಪಾನ ಬಿಡಬೇಕು. ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ರಸ: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಷನ್​ ಆಫ್ ಲೈಬ್ರರಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಡಾರ್ಕ್​ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಟೋನ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತುರಿದು ರಸವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ನೆನೆಸಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರಿಸಿ.

ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ: ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯು ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ, ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಪ್ಪು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸಲು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ.

ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಯಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರಿಸಿ ಮಲಗುವುದು ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ದ್ರವ ಅಥವಾ ರಕ್ತದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಊತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಡಾರ್ಕ್​ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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REMOVING DARK CIRCLES UNDEREYES
WAYS TO REDUCE DARK CIRCLES
REMOVING DARK CIRCLES
ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಡಾರ್ಕ್​ ಸರ್ಕಲ್​
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