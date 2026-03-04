ETV Bharat / lifestyle

ಹಾಲು ಕುದಿಸಲು ಯಾವ ಪಾತ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಗೊತ್ತೇ? ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಹೀಗಂತಾರೆ

ಹಿತ್ತಾಳೆ, ಕಂಚು, ಜೇಡಿಮಣ್ಣು, ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹಾಗೂ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಲಭಿಸಲು ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಹಾಲು ಕುದಿಸಲು ಯಾವ ಪಾತ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು? -ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
Published : March 4, 2026 at 8:15 PM IST

ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯು ಕೇವಲ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ಸ್ಥಳವಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆಹಾರವು ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಬಳಸುವ ಪಾತ್ರೆಗಳಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಲು ಕುದಿಸಲು ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರೆಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸಲು ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ: ಕಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಹಾಲನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾತ ಹಾಗೂ ಪಿತ್ತವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸುವುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು.

ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು: ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿತ್ತಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಹಾಲು ಅದರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಸರಿಯಾದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ತವರದ ಲೇಪನ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಹಾಲು ಕುದಿಸಲು ಯಾವ ಪಾತ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು? -ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಡ ಲೋಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ: ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಶಾಖದ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸುವುದು ಅದರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅನಿಲ ಹಾಗೂ ಅಜೀರ್ಣವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸದಿರಲು ಸಲಹೆ:

ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆ: ಕೆಲವು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುದಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಬ್ಬಣದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಿಸಬಾರದು.

ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ: ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುದಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮೆದುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ನಾನ್​ಸ್ಟಿಕ್​ ಪಾತ್ರೆ: ನಾನ್​ಸ್ಟಿಕ್​ ಪಾತ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹಾಲಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

