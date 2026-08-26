ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತೇ? ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಕೈಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಲು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
ನೂಲು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯು ಸಹೋದರರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : August 26, 2026 at 5:43 PM IST
ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಂದು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೂಲು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯು ಸಹೋದರರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಮಣಿಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗೂ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಪಂಚಾಂಗ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನೂಲು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:08 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:48ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ಮುಖ್ಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 28ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಶುಭ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ? ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ಶುಭ ಸಮಯ ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:48 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಹೋದರಿಯರು ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ, ಸಹೋದರಿಯರು ಈ ವಿಶೇಷ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. 'ಯೇನ ಬದ್ಧೋ ಬಲಿ ರಾಜಾ ದಾನವೇಂದ್ರೋ ಮಹಾಬಲಃ | ತೇನ ತ್ವಾಂ ಪ್ರತಿಬಧ್ನಾಮಿ ರಕ್ಷೇ ಮಾ ಚಲ ಮಾ ಚಲ'. ಇದರ ಅರ್ಥ: 'ಪರಾಕ್ರಮಿ ರಾಜ ಬಲಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಅದೇ ಬಲವಾದ ದಾರದಿಂದ, ನಾನು ಈ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ದಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಿ.'
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಗಸ್ಟ್ 28ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಸಹೋದರಿಯರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ರಾಖಿ, ಅಕ್ಷತೆ (ಮುರಿಯದ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳು), ಆರತಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಿ. ಮೊದಲು, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನಿಗೆ ತಿಲಕ ಹಚ್ಚಿ, ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ, ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಬೇಕು.
ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಗಣೇಶ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಹೋದರ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು.
ಸಹೋದರರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ಗೌರವಿಸಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದು ರಾಖಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಕಟ್ಟಬಾರದು? ಭದ್ರ ಕಾಲ ಅವಧಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭದ್ರ ಕಾಲ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಸ್ಟ್ 28, 2026ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಕಾಲದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ 2026 ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ವರ್ಷ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ 2026 ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಆಡಂಬರದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ 2026 ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಲು, ನೀವು ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಕೂಟವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು.
- ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ದೂರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಬಹುದು.
- ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀಜಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ರಾಖಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಬೀಜ ಹುದುಗಿಸಿದ ರಾಖಿಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅದ್ಭುತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
- ಈ ರಾಖಿಗಳು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
- ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವಿಕೆಯು ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉಡುಗೊರೆಯ ಹಿಂದಿನ ಭಾವನೆ, ಚಿಂತನೆಯು ಅದರ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
- ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನು ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
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