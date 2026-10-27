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ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಹಬ್ಬ ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ? ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ನನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು?

ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

DHANTERAS 2026 DOS AND DONTS DURING DHANTERAS DHANTERAS ARRIVES ON 6TH NOV WHAT NOT BUY ON DHANTERAS ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಹಬ್ಬ
ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಹಬ್ಬ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 27, 2026 at 3:02 PM IST

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ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ತರುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಜನರು ಕುಬೇರ ದೇವರು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.

'ಧನತ್ರಯೋದಶಿ' ಹಬ್ಬವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು (13ನೇ ದಿನ) ಬರುತ್ತದೆ. ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು (ಶುಕ್ರವಾರ) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯಿಂದ ಭಾಯ್ ದೂಜ್​ (ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವಿನ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬ) ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ, ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

DHANTERAS 2026 DOS AND DONTS DURING DHANTERAS DHANTERAS ARRIVES ON 6TH NOV WHAT NOT BUY ON DHANTERAS ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಹಬ್ಬ
ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಹಬ್ಬ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವು ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯ ದಿನದಂದೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಸೌಭಾಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಇತರೆ ಲೋಹಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವುದಾದರೆ, ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಧನತ್ರಯೋದಶಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನದೊಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ದಿನದಂದು ಹಸುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಕುಬೇರ ದೇವರು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಈ ದಿನದಂದು ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವರ್ಷವಿಡೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ, ಕುಬೇರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

DHANTERAS 2026 DOS AND DONTS DURING DHANTERAS DHANTERAS ARRIVES ON 6TH NOV WHAT NOT BUY ON DHANTERAS ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಹಬ್ಬ
ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಹಬ್ಬ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು?:

  1. ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಚಾಕು, ಫೋರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಯಂತಹ ಹರಿತವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  2. ಈ ದಿನ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು.
  3. ಮೊಟ್ಟೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲವೇ ಈರುಳ್ಳಿಯಂತಹ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಅಥವಾ ತಾಮಸಿಕ (ಅಶುದ್ಧ) ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಾತ್ವಿಕ (ಶುದ್ಧ) ಆಹಾರವನ್ನೇ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  4. ಈ ದಿನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಬೇಡಿ.
  5. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ದೀಪಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
  6. ಜೂಜಾಟ ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನದಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ.

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಫೋಟೋ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ: ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯ ದಿನದಂದು ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಸೊಂಡಿಲುಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆಯ ಬಳಿಕ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ (ತಿಜೋರಿ) ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ.

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DHANTERAS 2026
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DHANTERAS ARRIVES ON 6TH NOV
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ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಹಬ್ಬ

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