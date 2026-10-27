ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಹಬ್ಬ ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ? ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ನನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು?
ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : October 27, 2026 at 3:02 PM IST
ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ತರುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಜನರು ಕುಬೇರ ದೇವರು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.
'ಧನತ್ರಯೋದಶಿ' ಹಬ್ಬವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು (13ನೇ ದಿನ) ಬರುತ್ತದೆ. ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು (ಶುಕ್ರವಾರ) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯಿಂದ ಭಾಯ್ ದೂಜ್ (ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವಿನ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬ) ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ, ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವು ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯ ದಿನದಂದೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಸೌಭಾಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಇತರೆ ಲೋಹಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವುದಾದರೆ, ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಧನತ್ರಯೋದಶಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನದೊಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ದಿನದಂದು ಹಸುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಕುಬೇರ ದೇವರು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಈ ದಿನದಂದು ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವರ್ಷವಿಡೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ, ಕುಬೇರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು?:
- ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಚಾಕು, ಫೋರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಯಂತಹ ಹರಿತವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ದಿನ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು.
- ಮೊಟ್ಟೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲವೇ ಈರುಳ್ಳಿಯಂತಹ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಅಥವಾ ತಾಮಸಿಕ (ಅಶುದ್ಧ) ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಾತ್ವಿಕ (ಶುದ್ಧ) ಆಹಾರವನ್ನೇ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ದಿನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಬೇಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ದೀಪಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
- ಜೂಜಾಟ ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನದಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಫೋಟೋ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ: ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯ ದಿನದಂದು ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಸೊಂಡಿಲುಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆಯ ಬಳಿಕ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ (ತಿಜೋರಿ) ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ.
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