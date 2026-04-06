ETV Bharat / lifestyle

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ಬೆಳಗ್ಗೆಯೋ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಸಮಯವೋ?

ವ್ಯಾಯಾಮ ಆರಂಭಿಸುವ 30 ರಿಂದ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಮುನ್ನ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾಯುವಿನ ನರಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

BANANA BEFORE WORKOUT BEST TIME TO EAT BANANA BANANA ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 6, 2026 at 7:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಆತುರ ಪಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆಯ ಕುರಿತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದೇ? ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಶೀತ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನಂತರ ತಿನ್ನಬೇಕೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕುರಿತು ಅನೇಕರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ದಿನದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿವಿಧ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕೇ?: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಗಳು ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಸುಕ್ರೋಸ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಆತುರಪಡುವಾಗ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದು ಹಸಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತ ಹಾಗೂ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಹಠಾತ್ತನೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು, ಬಳಿಕ ಬೇಗನೆ ಇಳಿಯಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನೀವು ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಇತರ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಬಾದಾಮಿ, ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರ ಬೀಜಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು, ದಿನವಿಡೀ ಸ್ಥಿರವಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೊದಲು: ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೈವದತ್ತವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಆರಂಭಿಸುವ 30ರಿಂದ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುವಿನ ನಾರುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅಂಶವು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಓಟ, ನಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ತಿಂಡಿಯಾಗಿಯೂ ಸೇವಿಸಬಹುದು: ಊಟದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಡವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿವಾದಾಗ, ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಹುರಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಬದಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅನಗತ್ಯ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿನ ಅಂಶವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಹಾಗೂ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಂತಹ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾತ್ರಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಬಹುದೇ? ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಟ್ರಿಪ್ಟೊಫಾನ್‌ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸ್ನಾಯುಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಿದ್ರೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಆಸ್ತಮಾ ಅಥವಾ ಶೀತಗಳಂತಹ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎದೆಯ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೇಹದ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಯಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ? ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಶೀತವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ವಿರಳವಾಗಿದೆ. ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಹೋದ ನಂತರವೇ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

TAGGED:

BANANA BEFORE WORKOUT
BEST TIME TO EAT BANANA
BANANA
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ
WHEN TO EAT BANANA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.