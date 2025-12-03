ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಟ್ರೂ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್' ಏನಿದು ಗೊತ್ತೇ?; ಇದರಿಂದ ನವದಂಪತಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಭದ್ರವಾಗುತ್ತಾ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಟ್ರೂ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್' ಎಂಬುದು ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ವಧು-ವರರ ಮಧ್ಯೆ ಟ್ರೂ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವ ಹೊರತರಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
Published : December 3, 2025 at 8:13 PM IST
ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಜೀವಗಳು ಸೇರುವುದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಹೀಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಎಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಷ್ಟು ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ ವಿಷಯಗಳಿವು. ಜೊತೆಗೆ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬವು ಅವನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಸನಗಳಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಅವರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಹುಡುಗ ಸಹ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಹೆಮ್ಮೆಪಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ಆಗ ಯುದ್ಧವೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆಯು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಹೊಂದಾಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದವರು, ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಏನೂ ಮಾಡದೇ ನರಕ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೀಳಿಗೆಯು ಅಂದ್ರೆ, ಯುವ ಜನತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ 'ಟ್ರೂ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಗುರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ವಿವಾಹದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹುಡುಗಿಯರ ಭವಿಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಟ್ರೂ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು?:
- ಟ್ರೂ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊರತರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
- ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿಜವಾದ ಗುಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮದುವೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
- ಟ್ರೂ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ವಧು - ವರರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ, ಪರಸ್ಪರ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.