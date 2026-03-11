ETV Bharat / lifestyle

ಮಗು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು: ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೊಲಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಗು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು? (Getty images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 11, 2026 at 8:52 PM IST

4 Min Read
ನವವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೇಳುವ ಮೊದಲ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? ಕೆಲವು ಜೋಡಿಗಳು ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಳಿಕ ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಜೋಡಿಗಳು ಎರಡರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪೋಷಕರ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮಾಜ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟರೂ ಸಹ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ದಂಪತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀವಮಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ.. ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಪೋಷಕರಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿ ದಂಪತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜೀವನಶೈಲಿ & ಆದ್ಯತೆಗಳು: ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ದಂಪತಿಗಳ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು, ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಜನನದ ನಂತರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗಂಡ- ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳಿವು:

ಭಾವನೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ನಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಡುವುದು ಸುಲಭವಾದರೂ, ಅವರ ಅಳುವುದು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳು ತೊಂದರೆದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೋಪ, ಬೇಸರ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವಾಗಲೂ ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅದು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅವರತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜನನದೊಂದಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವರ ಡೈಪರ್‌ಗಳು, ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಬೇಬಿ ಸೋಪ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹಾಗೂ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಪಿಜಿವರೆಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಚ್ಚಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ಚ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಈ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ: ಮಕ್ಕಳು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ದಂಪತಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆಯುವವರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಜಗಳಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ.. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯವಿದೆಯೇ? ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ವಂತ ಕನಸುಗಳು: ಮಕ್ಕಳ ಜನನದ ನಂತರ, ಪೋಷಕರ ಗಮನವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ದಂಪತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪತಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು: ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪೋಷಕರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ನತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತದೆ. ನಂತರವೂ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

