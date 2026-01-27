ಮದುವೆ ತಡವಾದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ?; ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸೇನು?
ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು? ತಡವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದವರು, ಸಂಶೋಧಕರು, ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?.
Published : January 27, 2026 at 4:13 PM IST
'ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ? ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತೇ? ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಮದುವೆಗೇಕೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಈಗ ಮದುವೆಯಾಗೋಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂಬಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು.
ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಹಿಂಜರಿಯುವುದೇಕೆ?:
ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ, ಇಎಂಐಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅನಿಶ್ಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. 'ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ?' ಎಂಬ ಭಯ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ: ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಯವೂ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ವಿವಾಹ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಪರಿಣಾಮ: ಜಗಳಗಳು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಹಾಗೂ ವಿಚ್ಛೇದನದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮದುವೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಯಕೆ: ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಬೇಗನೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಒಲವು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಆತಂಕ, ಖಿನ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಆಘಾತದಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, 'ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೇ?' ಇದೂ ಕೂಡಾ ಮದುವೆ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಮದುವೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು?:
ಒಂಟಿತನ: ನಿಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಸ್ನೇಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆದಾಯಕ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂಟಿತನ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ರಾಜಿ, ಸಂಘರ್ಷ: 30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ನೀವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ಹುಡುಗ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವರ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಸಹ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ: ಮದುವೆ ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಆರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮತೋಲನ: ಮದುವೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಅನುಪಾತವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವೃದ್ಧರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರವೂ ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೋಣಿಯ ಮೂಳೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆರಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಫಲವತ್ತತೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂಡಾಶಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ 'ಅಂಡಾಶಯದ ಹೈಪರ್ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್' ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಉಳಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಸಂಬಂಧವೇ ಆಗಿರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮದುವೆಗೆ ಓಕೆ ಹೇಳಿ!
- ವಧು - ವರರು ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳಿವು!
- ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುವ ಬೆಲ್ಲ ಅಸಲಿಯೋ, ನಕಲಿಯೋ?: ಹೀಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ
- ನಿಮಗೆ ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಫಟಾಫಟ್ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
- ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಮಗು ಬೇಗನೆ ನಿದ್ರಿಸಲು ಯಾವ ಆಹಾರ ನೀಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್?: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಹೀಗಿದೆ