ಇದು 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಿಂಗ್': ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ
ಪ್ರೀತಿಸಲು ಅಥವಾ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಇಬ್ಬರು ಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈ 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಿಂಗ್'ನಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
Published : November 24, 2025 at 6:40 PM IST
ಪ್ರೀತಿಸಲು ಅಥವಾ ಡೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುವ 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಿಂಗ್'ನಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಬಹುದು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸ್ವ-ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಿಂಗ್. ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಈ ರೀತಿಯ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಶ್ವತ ಮದುವೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ವ-ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
- ನಮ್ಮ ಬದುಕು, ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ: ಸೋಲೋ ಡೇಟಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುವವರು ನಾವೇ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರೂ ನಾವೇ ಆಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗಿಷ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವ-ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ.
- ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೇಟಿಂಗ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್, ಹೈಕಿಂಗ್ನಂತಹ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್, ಹೈಕಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಆ ಭಾವನೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತಸ: ಕೆಲವು ಜನರು ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಅಥವಾ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಬದಲು.. ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸಿ. ಇಲ್ಲವೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ನೀವು ಅವಲ್ಲಾ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತಸ ತುಂಬುತ್ತದೆ.
- ಹುಡುಗಿಯರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
- ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಡೇಟಿಂಗ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು.
- ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳಿವೆ. ನೀವು ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತೆ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
- ಅದು ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಾಕವಿಧಾನವಾಗಿರಲಿ. ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಆಗ ಭಾವನೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೋಲೋ ಡೇಟಿಂಗ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು.
- ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲೋ ಡೇಟ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜೋಡಿಗಳು ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿಯೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
- ನೀವು ಸಂಜೆ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಹತ್ತಿರದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ಇದು ಇಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ಮಾಡುವ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
- ಬ್ಯುಸಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದೂಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಕೆಲವರು ಉತ್ತಮ ಮೈಕಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಜಿಮ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ, ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ.
- ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ: ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುರಿಯಲಾಗದ ಬಂಧ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ವ-ಪ್ರೀತಿಯು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಧೈರ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಆದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಲು ಮತ್ತು ದಿನವೂ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಜ್ಞರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಡೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
- ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ವ-ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):
- https://link.springer.com/article/10.1007/s10608-020-10128-x
- https://www.nature.com/articles/s41598-023-44507-7
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.