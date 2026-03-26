ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇ?: ದಿನ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ತ್ವಚೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು?

ಈ ಬಾರಿಯ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಬಿಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವವರು ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏಕೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು, ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

SUNSCREEN IS MUST IN SUMMERS BEST SUNSCREEN FOR SUMMER SUNSCREEN IN SUMMERS ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
Published : March 26, 2026 at 8:34 PM IST

ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದ ತೀವ್ರತೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಈ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆಯ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಏರುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಸಿಗೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲವರು ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನೇರಳಾತೀತ (UV) ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಹಾಗೂ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಸಿಲು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯಿಂದ ಚರ್ಮ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಆಶಾ ಸಕ್ಲಾನಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಆಶಾ ಸಕ್ಲಾನಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಯುವಿ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ, ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು, ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರೇರಿತ ಕಿರಿಕಿರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ: ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಕೆಂಪು, ಉರಿಯೂತ, ಸಿಪ್ಪೆಸುಲಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಸುಕ್ಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ: ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ: ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಚರ್ಮದ ಹಾನಿ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಎಂದರೆ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಸುವುದು.

ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚರ್ಮವು ಕಪ್ಪಾಗುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಲೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಟೋನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸರಿಯಾದ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಎಲ್ಲಾ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ವೈದ್ಯರು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್: ಬ್ರಾಡ್-ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ SPF ಎಂದರೆ UVA ಮತ್ತು UVB ಕಿರಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳು.

SPF 30 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದು: ಕನಿಷ್ಠ 30 SPF ಹೊಂದಿರುವ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಶೇ.97ರಷ್ಟು ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು.

ಚರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆಧರಿಸಿ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ:

  • ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಜಿಗುಟಾದ ಶೇಷ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಬಿಳಿ ಎರಕಹೊಯ್ದವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಆಶಾ ಸಕ್ಲಾನಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
  • ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮ: ಈ ಚರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜೆಲ್ ಆಧಾರಿತ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿರುವವುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಒಣ ಚರ್ಮ: ಒಣ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವವರು ಕ್ರೀಮ್ ಆಧಾರಿತ ಅಥವಾ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಆಧಾರಿತ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದು ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ: ಈ ರೀತಿಯ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಖನಿಜ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸತು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ನಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ರೂಪಿಸಲಾದವುಗಳು.

ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?:

  1. ಸಮಯ: ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಇದು ಉತ್ಪನ್ನವು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೀರಲ್ಪಡಲು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
  2. ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಗೂ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  3. ಮರು ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ: ಒಮ್ಮೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದು ಇಡೀ ದಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿ 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ನೀವು ತುಂಬಾ ಬೆವರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಈಜುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

