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ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಡೆದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಟಪ್ಸ್ ನಡೆಯುವುದು ಅಧಿಕ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

10K STEPS BENEFITS 10K STEPS FOR 30 DAYS BENEFITS walking benefits ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್
ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 5, 2026 at 8:00 AM IST

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ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲಾರಂನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನೂಜ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮಲಗಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ದಿನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಗಳು, ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆ, ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ಸಮಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವ ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಇಂದು ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರಗೊತ್ತೇವೆ.

ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಜಿಮ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಅಥವಾ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ನಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಾವು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಗಂಟೆಗಳ ಓಟ, ಭಾರವಾದ ತೂಕವನ್ನು ಎತ್ತುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಂತಹ ಶ್ರಮದಾಯಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವಾಕಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾದ ಔಷಧವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಲುಪಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

10K STEPS BENEFITS 10K STEPS FOR 30 DAYS BENEFITS walking benefits ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್
10 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಶಕ್ತಿ ಲಭಿಸುತ್ತೆ: ವಾಕಿಂಗ್​ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸರಳವಾದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ದೇಹದ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ವಾಕಿಂಗ್ ಕಾಲುಗಳು, ತೊಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸೊಂಟಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೀಲುಗಳ ಸುತ್ತ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೀಲು ನೋವು ಹಾಗೂ ಬಿಗಿತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

10K STEPS BENEFITS 10K STEPS FOR 30 DAYS BENEFITS walking benefits ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್
10 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್: ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ವಾಕಿಂಗ್ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ನಡಿಗೆಯು ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಪಂಪಿಂಗ್ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL) ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (HDL) ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಡಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉತ್ತಮ ಚಯಾಪಚಯ & ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ: ದೇಹದ ತೂಕ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ. ದೈನಂದಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಊಟದ ಬಳಿಕ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಡೆಯುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಊಟದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಡೆಯುವುದು ಹೊಟ್ಟೆ, ಕರುಳಿನ ಚಲನೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಬ್ಬುವುದು, ಆಲಸ್ಯದ ಭಾವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

10K STEPS BENEFITS 10K STEPS FOR 30 DAYS BENEFITS walking benefits ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್
10 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ & ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿದ್ರೆ: ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಾಕಿಂಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ನಡಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್‌ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ದೇಹದ ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತ, ಉಲ್ಲಾಸಕರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೈಹಿಕ ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆಳವಾದ, ಶಾಂತಿಯುತ ನಿದ್ರೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

10K STEPS BENEFITS 10K STEPS FOR 30 DAYS BENEFITS walking benefits ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್
10 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?: ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯುವ ಕಲ್ಪನೆಯು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

  • ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಡೆಯುವುದು ಮೊದಲಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವೆನಿಸಿದರೆ, ನೀವು 3,000 ಅಥವಾ 5,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
  • ನೀವು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಡಿಗೆಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ , ಊಟದ ನಂತರ 3,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ , ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ 4,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ .
  • ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೃಪ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯು ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
  • ನಡೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡುಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು.
  • ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಆನಂದದಾಯಕ ಅನುಭವವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.
  • ಲಿಫ್ಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು, ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ ಮುಂತಾದ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​​ಸೈಟ್​ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):

  • https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5015672/

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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10K STEPS BENEFITS
10K STEPS FOR 30 DAYS BENEFITS
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ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್
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