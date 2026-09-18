ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ?: ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಗಣಿತದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Published : September 18, 2026 at 8:09 PM IST
ನಿರಂತರವಾದ ಓದುವುದು ಕೇವಲ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲ. ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದುವ ಸಣ್ಣ ಕಥೆ, ಲೇಖನವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ಯುಕೆ) ಹಾಗೂ 'ದಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ರೂಮ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿಯೂ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವು ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಕುಂದುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಝೈಮರ್ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಾಕ ವಚದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓದುವಿಕೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಓದುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಮೆದುಳಿನ ಚುರುಕುತನ: ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ: ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಷಾ ಕೌಶಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಗಣಿತದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹವ್ಯಾಸಗಳು: ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ಗಳು, ಕಥೆಗಳು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗ: ವಯಸ್ಕರಿಗೆ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸ ನಿವಾರಿಸಲು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿವೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 38 ರಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಾನ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು, ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಥೆಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಓದುವಿಕೆಯು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಕುಂದುವಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ: ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಕುಂದುವಿಕೆ, ಅಲ್ಝೈಮರ್ನಂತಹ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿಯ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. 55 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಪುಸ್ತಕಗಳು, ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಓದುವುದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಸಿಯುವ ಅಪಾಯವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವಿರುವ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಅಪಾಯವು ಶೇ.33 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಬುಕ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿರಿಯರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಏಕಾಂಗಿತನದ ಭಾವನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೆದುಳಿನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓದುವಿಕೆಯು ಮೆದುಳಿನ ನರಮಂಡಲ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗಗಳು ದಪ್ಪವಾಗಲು ಹಾಗೂ ಕಲಿಕೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಓದುವಿಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.
ಯಾವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಓದುವ ಅನುಭವದಿಂದ ಸಿಗುವ ನಿಜವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷವೇ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ, ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲವು ಪುಟಗಳನ್ನಾದರೂ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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