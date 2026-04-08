ದೇಹ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದೇ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್?: ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಬೆಸ್ಟ್?
ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : April 8, 2026 at 7:22 PM IST
ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ವರದಾನ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ದೇಹ ದಿನದ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಚಿಯಾ ಬೀಜ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಸಮಯಕ್ಕೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ ಹಾಗೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅಂಶದ ಜೊತೆಗೆ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಬೀಜಗಳು ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವವರೆಗೆ ಇವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಸೇವಿಸಬೇಕು? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಜೆ ಸೇವಿಸಬೇಕೇ? ಎಂಬುದು ಅನೇಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು.
ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಜೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವವರು ಸಂಜೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಶಕ್ತಿ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ಮೂಥಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಅಜೀರ್ಣದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಕರುಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಸಕ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ತಾಜಾತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಜೆ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಲಾಭಗಳು: ಅನೇಕ ಜನರು ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಹಸಿವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಅವರು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಂಜೆ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಈ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇಲ್ಲವೇ ನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸಂಜೆ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳ ಸೇವನೆ ಹೇಗೆ?: ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಸ್ಮೂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆರೆಸಬಹುದು. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಲಘು ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲಿಗೆ ಬೆರೆಸಬಹುದು. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆಮ್ಲೀಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಸಮಯ ಯಾವುದು?: ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ತಮ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವನೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅತಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸದೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು, ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸಂಜೆ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಹೃದಯ, ಹೊಟ್ಟೆ, ಎಲುಬು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಗಾಸನಗಳು ಬೆಸ್ಟ್: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
- ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ?: ಮಕ್ಕಳ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು?
- ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮೆದುಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಸಂಶೋಧನೆ
- ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆಯಿಂದ ಕೊಂಚ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಯಾವುವು: ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪುರುಷರಿಗೆ ಡೋಪ್ ಟೆಸ್ಟ್; ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಎಪಿ ಸಂಸದ ಒತ್ತಾಯ: ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?